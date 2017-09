21. September 2017, 09:24 Uhr Air Berlin Air-Berlin-Langstrecke steht vor dem Aus









Feedback

Am Donnerstag kommen die Gläubiger von Air Berlin zusammen, um die Angebote für die insolvente Airline zu sichten und zu ordnen.

Bereits am Morgen sickerte durch, dass die Lufthansa keine Langstreckenjets der Airline übernehmen will. Damit steht die Air-Berlin-Langstrecke dem Vernehmen nach vor dem Aus.

Bereits am kommenden Montag sollen zehn von 17 Airbus A330 aus Düsseldorf abgezogen werden.



Von Jens Flottau , Frankfurt, und Markus Balser , Berlin

Mit Air Berlin flog Insolvenzverwalter Lucas Flöther, wenn es entspannt werden sollte. Zuletzt ging es vor ein paar Wochen in den Sommerurlaub nach Mallorca. Ob auf dem nächsten Ferienticket noch Air Berlin steht? Flöther gehört zu den wenigen in Deutschland, die bereits ahnen, wohin die Reise für die insolvente Fluggesellschaft geht. An diesem Donnerstag wird er die Gläubiger über die streng vertraulichen Offerten informieren.

Wer bietet was? Und mit welchem Ziel? Bei dem mit Spannung erwarteten Treffen erhalten die Gläubiger erstmals eine vollständige Bieterliste. Dann wird nicht nur klar, dass sich neben der Lufthansa ein zweites Schwergewicht der Branche in den Bieterwettkampf eingeschaltet hat - auch die IAG, die Mutter von British Airways und Iberia, gehört zu den Interessenten. Am Donnerstagmorgen sickerte zudem bereits durch, dass zumindest die Lufthansa keine Langstreckenjets von Air Berlin übernehmen will. Dem Vernehmen nach steht sogar die gesamte Langstrecke von Air Berlin vor dem Aus, weil keine der anderen Airlines sie weiter betreiben will. Sowohl Condor als auch Eurowings kündigten an, ab Anfang November jeweils vier Ziele in der Karibik von Düsseldorf aus mit eigenen Maschinen anfliegen zu wollen.

Der Gläubigerausschuss soll am Donnerstag wesentliche Vorentscheidungen über die Zukunft von Air Berlin treffen. Man rechne damit, dass über das Wochenende weitere Verhandlungen mit den aussichtsreichsten Bietern nötig würden, heißt es in Verhandlungskreisen. Am Montag soll dann die Entscheidung bekannt gegeben werden.

Für die etwa 8000 Mitarbeiter von Air Berlin beginnen damit die Tage des Bangens. Dass große Teile des Unternehmens unter neuen Eigentümern weiter bestehen, ist noch nicht gesichert: Es gibt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bei allen Angeboten erhebliche Bedenken, entweder in finanzieller oder wettbewerbsrechtlicher Hinsicht.

Außerdem hat in Österreich ein Gläubiger beantragt, die Tochter Niki für insolvent zu erklären. Folgt das zuständige Gericht der Argumentation, wäre Niki wertlos. Das könnte die gesamte Air Berlin-Rettung in Gefahr bringen.