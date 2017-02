20. Februar 2017, 05:54 Uhr Agenda 2010 Schulz will Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I verlängern









Martin Schulz will in seinem Wahlprogramm für eine längere Bezugsdauer des ALG I eintreten, meldet die Bild.

. Derzeit erhalten Arbeitslose unter 50 Jahren maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld I.

Mit seiner Forderung rückt der designierte SPD-Spitzenkandidat erstmals von der SPD-Reform Agenda 2010 ab.

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will in seinem Wahlprogramm für eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I (ALG I) eintreten: Es gehe "an die Existenz", wenn jemand mit 50 Jahren nach 15-monatiger Arbeitslosigkeit Hartz IV beziehe, sagte er einem Bericht der Bild zufolge. Das dürfe so nicht sein.

Derzeit erhalten Arbeitslose unter 50 Jahren maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld I, 50-Jährige können es 15 Monate lang beziehen, für Menschen ab 55 gilt eine Bezugsdauer bis zu 18 Monaten - die Verkürzung dieser Zeiträume war einer der zentralen Punkte des SPD-Reformpakets Agenda 2010 gewesen.

Schulz hatte sich in der Vergangenheit zu der heftig umstrittenen Arbeitsmarkt- und Sozialreform bekannt und sie als "die richtige Antwort auf eine Phase der Stagnation" bezeichnet, jedoch auch "Fehler" eingeräumt. Nun wurde Schulz in seiner Kritik erstmals konkreter und sagte dem Bericht zufolge: "Feh­ler zu ma­chen ist nicht eh­ren­rüh­rig. Wich­tig ist: Wenn Feh­ler er­kannt wer­den, müs­sen sie korrigiert wer­den."

Wie lange Arbeitssuchende künftig das ALG I beziehen können sollen, führte er nicht aus. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) soll in den nächsten Wochen ein Programm dazu vorlegen.

Außerdem will Schulz künftig strengere Regeln für die Befristung von Arbeitsverträgen fordern: Befristungen sollen dem Bericht zufolge nur noch bei sachlichen Gründen möglich sein. Schulz will demnach außerdem die betriebliche Mitbestimmung auf Firmen mit ausländischer Rechtsform ausweiten. Er plane darüber hinaus, den Kündigungsschutz für Beschäftigte, die Betriebsratswahlen organisieren, auszubauen.