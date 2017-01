1. Januar 2017, 17:28 Uhr Vierschanzentournee Windstoß in die Bestenliste









Daniel Andre Tande gewinnt in Garmisch-Partenkirchen, Kamil Stoch übernimmt die Führung in der Gesamtwertung.

Das DSV-Team um Markus Eisenbichler tritt stärker auf als noch in Oberstdorf.

Von Volker Kreisl, Garmisch-Partenkirchen

Es ist der übliche Ablauf, die Sonne geht unter, irgendwo hinter dem Zugspitzmassiv, der Silvester-Krach ist verhallt, nur aus dem Skistadion von Partenkirchen tönen noch Bässe und Rhythmen in die Landschaft, denn soeben war Neujahrsspringen, es ist Halbzeit bei der Vierschanzentournee. Und es war auch in sportlicher Sicht eher der übliche Ablauf: Nachdem die 64. Tournee noch von einem einzigen Springer, Peter Prevc aus Slowenien, beherrscht worden war, sind am Kampf um den Titel bei der 65. Ausgabe wieder mehrere Springer beteiligt. Die Bestenlisten wurden an Neujahr kräftig durchgemischt. Es war der Tag des großen Aufholens und Zurückfallens in den Top Ten. Gewinner des Tages war der Norweger Daniel-André Tande, er hatte nach zwei fabelhaften Sprüngen auf 138 und 142 Meter endlich sein Potenzial zweimal gezeigt. Stefan Kraft (Österreich) fiel in der Tageswertung nach seinem Sieg in Oberstdorf auf Platz drei zurück, Zweiter wurde der Pole Kamil Stoch nach 143,5 Metern im Finale - knapp am Schanzenrekord. Auch Markus Eisenbichler, der aus dem Chiemgau stammt und der diese Schanze am Fuße des Wettersteingebirge sehr gerne mag, verbesserte sich: von Platz sechs in Oberstdorf auf Platz vier.

Stoch liegt hauchdünn vor Kraft

Das Neujahrsresultat war somit ein Windstoß hinein in die Gesamtwertung, weshalb das allgemeine Jubeln und Gestikulieren auch ausgiebiger ausfiel: Es gab ja mehrere Profiteure. In Führung liegt nun Stoch, der nicht gerade zu den introvertierten Jublern zählt, was Kameraleute und Fotografen am besten wissen.

Kraft ist jetzt zwar Zweiter, doch mit 0,8 Punkten derart knapp zurück, dass der Führende Stoch sagte: "Es gibt hier gerade keinen Führenden." Auf Gesamtplatz drei steht nun Tande, während Krafts Zimmerkollege Michael Hayböck, der Dritte von Oberstdorf, als Sechster mit knapp 30 Punkten Rückstand nur krasse Außenseiterchancen hat, Stoch noch einzuholen.

Für den neuen Gesamtvierten Markus Eisenbichler sieht dies zumindest etwas besser aus. Er hat sich in Garmisch als bester Deutscher wieder vor den Rest aus dem Team von Bundestrainer Werner Schuster gesetzt. Um den Gesamtsieg noch an sich zur reißen, bräuchte er bei 19,2 Punkten Rückstand allerdings mehr als nur exzellente eigene Sprünge, und das gesamte Trio Stoch-Kraft-Tande wird sich Einbrüche wohl nicht mehr erlauben. Eisenbichler kritisiert seine Sprünge ja selbst am meisten, und wenn er vielleicht mal einen wirklich perfekten Satz nach unten bringt, dann könnte er sich im Gesamtranking bis Bischofshofen zumindest noch verbessern.

Schuster sagte: "Eine leise Hoffnung besteht noch, man weiß ja nie, was auf so einer Vierschanzentournee passiert."