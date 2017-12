29. Dezember 2017, 09:18 Uhr Vierschanzentournee Das Leiden der Österreicher









Österreichs Skispringer gehen diesmal fast aussichtslos in die Vierschanzentournee.

Doch noch wird die Krise der Adler geschickt getarnt.

Von Volker Kreisl, Oberstdorf

Das war ein Versehen, sagt Stefan Kraft, bitte, das war keine Unhöflichkeit. Dass er hier, zum Pressegespräch in größerer Runde, anders als sonst niemandem die Hand geschüttelt hat, habe nichts zu bedeuten. Auch seien die Österreicher jetzt nicht paranoid oder Ähnliches.

Klar, der Magen-Darm-Virus von Innsbruck bei der Tournee letztes Jahr, der war heftig. Der suchte das Team der Österreicher in der Nacht vor dem dritten Springen heim, er streckte Michael Hayböck komplett nieder, und Kraft büßte alle Chancen auf den Gesamtsieg ein. Aber Ansteckungspanik greift nun nicht um sich. Man ergreift die üblichen Hygienemaßnahmen, wäscht die Hände, schüttelt sie aber auch.

Ein Jahr nach dem Fiasko

Das österreichische Skisprung-Team ist ein Jahr nach dem Fiasko von Innsbruck von etwas anderem befallen. Die Mannschaft leidet unter einem Syndrom, das sich nicht mit Penicillin behandeln lässt: Erfolglosigkeit, kollektiv. Außer Doppelweltmeister Kraft, der wie immer überdurchschnittlich springt, auch wenn er vergangenen Winter konstanter war, hängen alle Teamkollegen deutlich hinterher.

Kraft ist im Gesamtklassement Fünfter, der nächste Österreicher kommt erst auf Rang 15: Manuel Fettner, 32, durchlebt nach seinem überraschenden Comeback vom vergangenen Winter abermals ein Tief. Die übrige Mannschaft von Cheftrainer Heinz Kuttin, darunter solche Springer wie der Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer oder Michael Hayböck, der Tournee-Zweite von 2015, oder auch Manuel Poppinger (Teamsilber bei der WM 2015), sie versammelt sich vor Beginn der Vierschanzentournee zwischen den Gesamt-Rängen 25 und 38.

Eigentlich wäre diese Zwischenbilanz Anlass genug dafür, dass in der Heimat der Super-Adler, dem Skisprungland mit seiner internationalen Führungsrolle, seinen zahllosen Experten und meinungsstarken Ex-Trainern, eine offizielle Krise ausbricht - mit eingehenden TV-Analysen, unterschwelligen Schuldzuweisungen und offenen Rücktrittsforderungen. Aber noch sind alle gefasst, die Medien, die Fans und auch die Mannschaft selbst.

Dieses Stillhalten hängt zunächst damit zusammen, dass die Krise auch geschickt getarnt wird, etwa durch die offen geäußerte Überlegung, dass der Winter ja noch arg jung sei. Noch sei nicht mal die Tournee angebrochen. Überhaupt sei dies ein Olympia-Winter, und bis zu diesem zweiten Höhepunkt in knapp sechs Wochen verrinne noch viel Zeit. Camouflage bieten zudem die anderen österreichischen Winter-Helden, die Alpinen: deren Topleute wie Marcel Hirscher und Anna Feith siegen. All das ist aber nur oberflächliche Ablenkung, die allgemeine Nachsicht hat auch fundierte Gründe, denn Kuttins Team wurde in den vergangenen Monaten tatsächlich arg vom Pech gebeutelt.