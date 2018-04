17. April 2018, 10:56 Uhr Videobeweis im Montagsspiel Wie es zum kuriosen Elfer in Mainz kam

Fußballschiedsrichter Winkmann pfeift im Montagsspiel einen Strafstoß, der die Debatte um den Videobeweis befeuert. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu der umstrittenen Szene.



Von Jonas Beckenkamp und Christopher Gerards

Das Spiel zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg hatte eigentlich viele Geschichten zu erzählen. Da war die von Pablo de Blasis, der beide Tore beim Mainzer 2:0 schoss. Da waren die deutlich vernehmbaren Fan-Proteste gegen die Montagsspiele im Allgemeinen. Da war die Tatsache, dass Mainz in der Tabelle der Bundesliga nun Freiburg überholt hat (beide haben 30 Punkte). Aber die Geschichte, die die meisten Menschen hinterher umtrieb, hat es so noch nicht gegeben in der Bundesliga. Sie taucht tief ein in die modernen Regeln des Fußball. Es geht um den Videobeweis und die Frage, wann genau er angewendet werden darf und wo der Schiedsrichter dabei zu stehen hat.

1) Was war los?

Zur Pause stand es 0:0. Das dachten zumindest alle, Guido Winkmann hatte ja die erste Hälfte abgepfiffen. Doch er bekam den Hinweis von Video-Asisstentin Bibiana Steinhaus, sich eine Szene nochmal anzuschauen. Es ging um eine Flanke des Mainzers Daniel Brosinski, die der Freiburger Marc-Oliver Kempf im eigenen Strafraum mit der linken Hand berührt hatte, kurz vor der Pause. Winkmann hatte das zunächst nicht geahndet. Nach dem Hinweis prüfte er die Szene und entschied auf Elfmeter. De Blasis traf zum 1:0.

2) War es ein Elfmeter für Mainz?

Ja, in dieser Situation ist ein Elfer-Pfiff sicherlich vertretbar. Freiburgs Verteidiger Kempf steht bei der Hereingabe im Strafraum, er hat seinen Arm weit vom Körper gestreckt und berührt den Ball mit demselben (wenngleich nicht unbedingt absichtlich). Trotzdem: An sich wäre die Szene mit Strafstoß korrekt bewertet.

3) Wo ist das Problem?

Die Problematik der Szene besteht darin, dass nicht klar ist, ob es den Elfmeter nach diesem Hergang eigentlich geben darf. Das Handspiel an sich dürfte unstrittig sein, jedoch hatte es der Schiedsrichter in seiner ursprünglichen Wahrnehmung übersehen. Das Spiel lief weiter und kurz danach pfiff er zur Pause. Entscheidend ist, wie es dann zum Elfmeterpfiff kam und wann die Kontaktaufnahme zwischen Winkmann und der Videoassistentin erfolgte: Klar ist, Winkmann zeigte erst auf den Punkt, nachdem er sich die Szene auf Hinweis von Steinhaus auf dem Bildschirm angeschaut hatte. Das wäre an sich regelkonform, schließlich muss der Spielleiter zur Begutachtung der Szene auf einem Screen ja neben das Feld.

Nun könnte die Sache in diesem speziellen Fall aber durch den bereits erfolgten Halbzeitpfiff zum Dilemma werden. Als Winkmann über sein Headset Kontakt zur Videobegleitung in Köln hatte, befand er sich erst auf -und dann außerhalb des Spielfelds (wie auch zahlreiche Freiburger Spieler), womit die erste Hälfte eigentlich umumkehrbar beendet ist. Die Regeln des IFAB (International Football Association Board) zur Videoassistenz besagen: "Wenn das Spiel fortgesetzt wurde oder der Schiedsrichter die erste oder zweite Halbzeit (einschließlich Nachspielzeit) beendet und das Spielfeld verlassen oder das Spiel beendet hat, darf der Schiedsrichter eine Entscheidung nicht ändern, wenn er feststellt, dass diese nicht korrekt ist oder von einem anderen Spieloffiziellen einen Hinweis erhalten hat."

Fernsehbilder zeigen klar, dass Referee Winkmann sich im Moment seiner Entscheidung außerhalb des Feldes aufhielt und damit die Halbzeitpause bereits Bestand hatte - sein Gespräch mit den Aufpassern in Köln über sein Headset hatte aber bereits früher begonnen. Somit ist andererseits ist auch die Interpretation schlüssig, die aktuell der Sportinformationsdienst vorbringt: Dort heißt es, die Entscheidung "war in jeder Hinsicht regelkonform", schließlich würden "Video- und Tonaufzeichnung aus dem Kontrollcenter in Köln belegen, dass die Videoassistentin den Kontakt zu Winkmann aufgenommen hat, als dieser noch auf dem Platz stand."

4) Was sagt Schiedsrichter Winkmann?

Er erklärte nach dem Spiel um Mitternacht seine Entscheidung mit Blick auf die Videobilder vor Journalisten. "Ich habe den weit abgespreizten Arm des Abwehrspielers gesehen, und der Ball geht unzweifelhaft an die Hand", zitiert ihn das Magazin Kicker zum verspätet gepfiffenen Elfmeter. Und: "Das Spiel war nur unterbrochen. Ich habe dann die Anweisung gegeben, dass es weitergeht mit Strafstoß." Zumindest diese Feststellung stimmt: Offiziell gilt ein Halbzeitpfiff zunächst nur als "Unterbrechnung", es ist durchaus möglich, nach dem Pfiff einem Spieler etwa noch eine gelbe Karte zu zeigen. Was nicht geht: Nach Ansicht der Videobilder vom Spielfeldrand aus einen Elfmeter zu pfeifen, wenn der Kontakt zur Assistenz erst dort erfolgte. Ein weiteres Problem hatte Winkmann noch auf dem Platz angesprochen: Bei der Ausführung des Strafstoßes habe er den Spielern schließlich erläutert, dass es keinen Nachschuss geben werde.

5) Wie wahrscheinlich ist jetzt ein Wiederholungsspiel?

Die Frage stellt sich, weil beide Teams um den Klassenverbleib spielen. Durch das 0:2 ist Freiburg hinter die punktgleichen Mainzer auf den Relegationsplatz gerutscht. Einen offiziellen Protest bei der DFL hat bislang kein Freiburger angekündigt. Sportvorstand Jochen Saier sagte bei Eurosport über den nachträglichen Elfmeterpfiff: "Das müssen wir akzeptieren. Es wird immer kurioser." Es sei aber "schon regelkonform". Sollten sie sich in Freiburg für einen Einspruch entscheiden oder entschieden haben, hätten sie bis einschließlich Mittwoch Zeit, ihn schriftlich an den DFB zu addressieren. So sieht es die Rechts- und Verfahrensordnung des Verbandes vor. Nach Lage der Dinge erscheint ein Protest also unwahrscheinlich, obwohl er - je nach Interpretation - den Regeln nach sogar Chancen hätte.