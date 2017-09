11. September 2017, 14:41 Uhr US Open Nadal und Federer treiben sich an die Grenzen









Rafael Nadal gewinnt gegen Kevin Anderson die US Open - nach gerade mal drei Sätzen im Finale (6:3, 6:3, 6:4).

Er hat nun zwei Grand-Slam-Titel in dieser Saison gewonnen, genau wie Roger Federer.

Eine der Erklärungen des anhaltenden Erfolgs: Die beiden treiben sich gegenseitig an Grenzen und darüber hinaus.

Von Jürgen Schmieder , New York

Andy Roddick ahnte das alles schon vor 15 Jahren. Beim Hallenturnier in Basel warf er nach einem Ballwechsel seinen Schläger vor die Füße seines Gegners Roger Federer, so wie der gallische Krieger Vercingetorix nach der Schlacht um Alesia seine Waffen vor den Füßen von Gaius Julius Caesar abgelegt hat. Federer hatte damals einen nahezu perfekten Angriff Roddicks mit einem grotesken Schmetter-Slice abgewehrt, den es sonst nur beim Badminton gibt. Roddick wusste in diesem Federer-Moment, von denen es mittlerweile so viele gibt: Gegen so einen Außerirdischen hat selbst ein herausragender Tennisspieler kaum eine Chance.

Kevin Anderson hat am Sonntag seine Waffen nicht vor dem ebenso außerirdischen Rafael Nadal abgelegt, er hatte erst gar keine mitgebracht. Das US-Open-Finale endete 6:3, 6:3, 6:4, doch es war nicht annähernd so spannend, wie es dieses Ergebnis vermuten lässt. Man könnte Anderson als chancenlos bezeichnen, aber nur deshalb, weil es weder Steigerung noch Superlativ zu diesem Wort gibt. Vielleicht ein paar Zahlen abseits des reinen Ergebnisses: Wenn Nadal aufschlug, gewann Anderson insgesamt nur 16 von 72 Punkten. Nadal dagegen sicherte sich 45 der 108 Ballwechsel, die sein Gegner eröffnete. Nadal musste nicht einen Breakball abwehren.

Nadal gewann in Paris und New York

Weil dieses Finale einseitiger war als die Belagerung von Alesia, lohnt es, kurz über diese Grand-Slam-Saison bei den Männern nachzudenken und das alles in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. So wie ganz Gallien, das schreibt Caesar in seinem berühmten Bericht De bello Gallico, im Jahr 58 vor Christus in drei Teile zerfallen war, so teilten sich Federer und Nadal die vier Turniere im Jahr 2017: Federer gewann die Australian Open und in Wimbledon, Nadal zum zehnten Mal die French Open und nun in New York.

Natürlich hat es Nadal bei diesem Turnier geholfen, dass er der erste Akteur seit Einführung der 32-Spieler-Setzliste im Jahr 2002 ist, der auf dem Weg zu einem Grand-Slam-Titel gegen niemanden hat spielen müssen, der höher gesetzt war als Platz 20. Dennoch: Hatte es nicht im vergangenen Jahr geheißen, dass Federer, 36, viel zu alt sei, um noch einmal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen? Dass der geschundene Körper von Nadal, 31, keine sieben möglicherweise jeweils fünf Sätze dauernden Partien mehr durchhalten würde?

Sie hatten ja wirklich lange keines dieser Turniere mehr gewonnen, Federer hatte zuletzt in Wimbledon 2012 triumphiert, Nadal bei den French Open 2014. War das nicht die frohe Botschaft an all die jungen Spieler, dass es ihnen mal nicht so gehen würde wie Roddick (ein Grand-Slam-Titel) oder gar Tim Herman, David Nalbandian, Nikolai Dawidenko, die nie eines der bedeutenden vier Turniere gewinnen konnten? Dass sie ihre Waffen nicht ablegen müssen, sondern mutig einsetzen dürfen?

Man könnte nun freilich behaupten, dass es irgendwo in den Schweizer Bergen einen Jungbrunnen geben muss, in den Federer geplumpst ist wie der fiktive Gallier Obelix in den Zaubertrank. Man könnte auch feststellen, dass Nadal derart neurotisch ist, dass er sich aufgrund seiner beinahe panischen Angst vor einer Blamage zu grandiosen Leistungen treibt. Das mag alles stimmen, selbst das mit dem Jungbrunnen, solche Erzählungen sind jedoch keinesfalls ausreichende Erklärungen dafür, was in dieser Saison passiert ist und was die beiden getan haben, um in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2010 (Federer gewann damals in Melbourne, Nadal die anderen drei Turniere) wieder alle Grand-Slam-Titel auf sich zu vereinen.