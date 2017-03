27. März 2017, 17:06 Uhr Uefa Die Elite sorgt sich um die Spannung im Fußball









Im Fußball gewinnen immer häufiger dieselben Vereine. Viele Verantwortliche bennen dieses Problem nun offen.

Uefa-Chef Aleksander Ceferin hat diesen Punkt nun offiziell auf seine Agenda gesetzt.

Ceferin hat auch den richtigen Ansatzpunkt entdeckt: Er liegt im Regelwerk - die Verbände müssen eingreifen.

Von Thomas Kistner

Kosten ließen sich auch beim Deutschen Fußball-Bund noch einsparen. Vorneweg böte sich an, die alljährliche Reise der Frankfurter Honoratioren nach München samt diesem Silberbesteck, der Meisterschale, zu stornieren. Braucht es dies aufwendige Reiseritual noch, sollte man die Schale nicht besser gleich im Münchner Trophäenschrank festdübeln? Das Jährlich-grüßt-das-Murmeltier-Zeremoniell samt Weißbierdusche und bald fernsehgebührenpflichtiger Balkonfete ist zur medialen Endlosschleife des Volkssports Nummer eins geworden. Zur Erbauung der Bayern-Fans, nur leider auch zum wachsenden Überdruss all jener Fußballfreunde, die sich mit Wehmut an frühere Zeiten erinnern: Da ging die Schale zwar auch meist nach München, aber fast immer stand das erst am vorletzten oder letzten Spieltag fest. Und nicht am ersten.

Gehalts-Obergrenzen oder ein Drafting-System? Der Uefa-Chef stellt ein paar Modelle zur Debatte

Allmählich darf das Unaussprechliche ja gesagt werden: Sie langweilt, diese alles erdrückende Übermacht des Superklubs im Süden. Da hilft auch die (ähnlich erschöpfende) Legitimitätsphrase nicht weiter: Dass es natürlich völlig okay ist, wenn ein Fußballkonzern seine enormen merkantilen Ressourcen auswringt, um noch mehr Spitzenkräfte zu heuern - und die Konkurrenz immer mehr zu düpieren. So funktioniert halt Marktwirtschaft, insbesondere eine so entfesselte, sich selbst kontrollierende wie die im Fußballbusiness.

Dummerweise lebt das Geschäft aber von der Spannung; von dem Unvorhersehbaren, das nur echter Wettbewerb kreieren kann. Ist der sportliche Wettkampf nicht mehr offen und der Ausgang vorhersehbar, steigt irgendwann jener Teil des Publikums aus, der nicht bedingungslos am Sieg eines immerselben Teams orientiert ist. Dieser Spannungsabfall ist nun so weit fortgeschritten, dass selbst wohlmeinende Spitzenmanager des Ballbetriebs ihre Besorgnis nicht mehr zurückhalten.

Den Anfang machte Christian Seifert. Mit Verweis auf die Münchner Übermacht rügte der Chef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) jüngst alle anderen Erstligaklubs, dass sie den Titel schon vor Saisonstart abgeschrieben hätten. Im Kicker beklagte Seifert: "In England geben vor der Saison fünf Klubs den Titelgewinn als Ziel aus, in Italien drei und in Spanien zwei Vereine." Ganz anders in der Bundesliga, die ja lange die Wundertüte unter Europas Spitzenligen war: "In Deutschland erklären 17 Klubs: Von Verfolger kann keine Rede sein. Das muss sich irgendwann ändern."

Seifert ließ seiner begründeten Sorge - "sollte Bayern noch ein paar Mal hintereinander Meister werden, wäre das nicht gerade förderlich für die Wahrnehmung des Wettbewerbs" - nur den falschen Lösungsansatz folgen: Diese Schieflage zu beheben, obliege (natürlich) nicht den Bayern, sondern allen anderen Klubs. Ein frommer Wunsch - denn wie soll das funktionieren? Einfach am Computer eine Fuhre Klon-Spieler herstellen, mit den besten Zutaten von Messi, Ronaldo, Robben und Ribéry?

Die zukunftsweisende Problemstellung "Übermacht einer Handvoll Spitzenklubs in Europa" hat nun Aleksander Ceferin auf die Agenda gesetzt, und spätestens damit ist sie offiziell. Auch dem Präsidenten der Europäischen Fußball-Union (Uefa) missfällt diese Entwicklung, dass wenige Vereine mit enormen Geldmassen im Kreuz den Sportbetrieb zur Farce machen. Und wie Seifert seine Kritik mit begründeter Sorge um künftige Vermarktungsszenarien äußerte, hat auch Ceferin das Wetterleuchten der neuen Zeit im Blick. Wie laut jubelten seine Sponsoren zuletzt über ihre sechsteilige Champions-League-Gruppenphase, in der Kantersiege zwischen 3:0 und 5:0 zu den moderateren Ergebnissen zählen?

Ceferin hat auch den richtigen Ansatzpunkt entdeckt: Er liegt im Regelwerk - die Verbände müssen eingreifen. Vergangene Woche stellte der Uefa-Chef ein paar Maßnahmen zur Debatte; vor allem gegen die Auswüchse auf dem Transfermarkt. Also dort, wo die Reichen leichtes Spiel haben - wegen ihrer monetären Verfügungsmasse; und weil Talente naturgemäß lieber zu Klubs mit Namen wie Donnerhall streben, statt sich irgendwo auf mittlerem Betriebsniveau in die Berufswelt einzuleben.