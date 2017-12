26. Dezember 2017, 12:43 Uhr 1860 München "Diese Qualität hat in der Regionalliga nichts verloren"









Der TSV 1860 München erlebt ein bewegtes erstes halbes Jahr in der Regionalliga.

Die Rückkehr ins Grünwalder Stadion wird zelebriert, die Ultras verpassen sich selbst Benimmregeln.

Die problematische Situation mit Investor Hasan Ismaik kann aber nicht gelöst werden.

Von Johannes Kirchmeier , Markus Schäflein und Philipp Schneider

Das erste Mal (13. Juli)

Gleich zu Beginn der Saison bekommen die Fans des TSV 1860 München den passenden Soundtrack für das Jahr auf die Ohren geblasen. Die "Betriebskapelle der Schönegger Käsealm" macht bei Sechzigs Auftaktspiel in der Regionalliga in Memmingen das, was sie am besten kann: Sie bläst ein paar schöne Märsche. Die Anhänger lassen sich davon keineswegs schocken, sie schreiben "Mein Verein für alle Zeit" auf ein großes Spruchband, reisen zahlreich an und machen sich den von den Bayernfans aus den Achtzigern bekannten Gesang zu eigen, wonach "in der Bayernliga die Giesinger Bauern mit der S-Bahn aufs Land" fahren. In diesem Fall ist es der Regionalexpress 57444. Wer eine Karte für die Partie im nur 5000 Zuschauer fassenden Memminger Stadion ergattert hat, kann sich glücklich schätzen. Die Löwen feiern ein 4:1 zum Start und untermauern ihre Favoritenrolle. "Diese Qualität hat in der Regionalliga nichts verloren", stellt Memmingens Trainer Stefan Anderl nach der Partie genervt fest. Er meint damit nicht die Bläser von der Käsealm.

Die Versammlung (18. Juli)

Besorgte Anwohner des Grünwalder Stadions finden sich in einer Turnhalle an der Säbener Straße (sic!) zusammen, um sich auf die Heimkehr des wilden, manchmal leicht angetrunkenen Löwen in die Nachbarschaft vorzubereiten. Der Abend gerät zu einer Art prophylaktischen Therapiesitzung, angeleitet von Stadtschulrätin Beatrix Zurek. "Der TSV 1860 hat ja das große Glück", sagt Zurek, "dass er einen Vizepräsidenten hat, der zamkehrt!" Also steht der Vizepräsident Hans Sitzberger auf, schreitet hinüber zum Mikrofon. "Grüß Gott, wegen Reinigung", sagt Sitzberger. "Gott sei Dank" sei es ja so: Er besitze in der Tat "mehrere Kehrmaschinen". Und wenn "am Freitag die Mannschaft spielt, dann schicke ich schon vor dem Anpfiff zwei von ihnen los". Sitzberger nickt zufrieden. Redet weiter. "Wenn das Spiel vorbei ist, dann fahren wir noch mal los! Und dann übernimmt die städtische Reinigung. Und wenn zwei Maschinen nicht reichen, dann schicke ich noch eine dritte!" Wahrscheinlich ist es doch kein Glück, dass 1860 einen Vizepräsidenten hat, der zamkehrt. Es ist eher eine Symbiose.

Auf Giesings Höhen (21. Juli)

So dreckig wird es gar nicht beim ersten Heimspiel einer ersten Mannschaft von 1860 im Grünwalder Stadion seit zwölf Jahren. Innen im Rund ruft der Stadionsprecher Stefan Schneider immer wieder die Frage, ob denn alle zuhause seien. "Ist jemand in der Stehhalle zuhause?!" Die Betonung liegt natürlich auf zuhause. Also rufen auch die Fans außerhalb der Stehhalle: "Jaaaaa!" Schneider ist überhaupt sehr witzig. Er habe doch neulich jemanden brüllen gehört, 1860 würde "to the top" gehen, ruft er in Anspielung auf den ambitionierten Trainer Vitor Pereira, der 1860 mit seiner Idee von Kurzpassspiel aus der zweiten Liga entfernt hatte. "Vielleicht war damit ja der Giesinger Berg gemeint?" Auf dem Berg bleibt alles friedlich. Vermutlich auch, weil am Vorabend die Ultras der "Münchner Löwen" eine Art Verhaltenskodex veröffentlicht haben. Mit der Rückkehr nach Giesing gehe ein "fast schon nicht mehr für möglich gehaltener Traum in Erfüllung", heißt es darin. Und da ja, das haben die Ultras erkannt, rund um das Grünwalder Stadion "100 000 Einwohner" leben, "die das Wirken, Auftreten und Verhalten von uns Fans mitbekommen werden", stellen die ultrakorrekten Ultras ein paar herrliche Benimmregeln auf: "Wir vermüllen unser Viertel nicht mit Flaschen, Pizzakartons oder Verpackungsmaterial von Fastfood-Imbissen! Wir zerdeppern keine Glasflaschen, kleben keine Aufkleber auf Privateigentum und biesln nicht in Hauseinfahrten oder an Gartenzäune!"

Die erste Niederlage (26. Juli)

Gebieselt wird natürlich trotzdem. Übrigens auch im schönen Buchbach, wohin es die Löwen am dritten Spieltag verschlägt. Dort erfährt die Mannschaft von Daniel Bierofka erstmals die volle Härte der Regionalliga: Nicht einmal Spanferkel, wie sonst üblich am TSV-Sportplatz, gibt es diesmal. Laut Auskunft des Grillmeisters durfte aus Sicherheitsgründen kein Besteck ausgegeben werden, es tue ihm sehr leid. Sechzig verliert erstmals - mit 0:1. Der gegnerische Trainer Anton Bobenstetter, eigentlich eingefleischter Sechzig-Fan, der die Ziffernfolge 1 8 6 0 in seine Handynummer einpflegen ließ, lässt sich mit einer La-Ola feiern. Bierofka ist völlig bedient und verlässt die Pressekonferenz, die im Regen auf dem Platz stattfindet, schnell wie Speedy Gonzales. Nicht wegen des Spiels. "Ich habe Respekt vor den Buchbachern, aber was da an der Kabine los war, kann ich nicht akzeptieren", klagt er. Die Buchbacher Spieler hätten "Giesinger Bauern" gesungen.

Der Scheidungsantrag (23. Juli)

Weniger gesungen, dafür viel gepfiffen wird auf der Mitgliederversammlung, die bei Sechzig traditionell unterhaltsam gerät, diesmal aber besonders. Am Abend, als nur noch Ultras und andere Investorengegner in der Halle weilen und über allerlei Anträge abstimmen, ist die Luft erfüllt vom subtilen Gepfeife der Melodie des bekannten Scheichlieds ("Scheiß auf den Scheich, scheiß auf sein Geld") nach der Vorlage des Schlagers "Ich will Mallorca zurück" von Lorenz Büffel. Der Adressat, Investor Hasan Ismaik, ist nicht in der Halle. Stattdessen treibt er, sozusagen im politischen Untergrund am Bundeskartellamt, seine Beschwerde gegen die von ihm gehasste 50+1-Regel im deutschen Fußball voran - die er a) nicht mag, weil sie die Mitsprache von Investoren auf ein Mindestmaß reduziert und b) blöderweise übersehen oder unterschätzt hatte, als er ausgerechnet einen Fußballklub in Deutschland erwarb. "Eigentlich sollten Fußballvereine wie Wirtschaftsunternehmen geleitet werden, von Profis", findet Ismaik. "Bei 1860 dagegen wird der Verein wie eine Würstchenbude geführt." In der Halle werden Würstchen in der Semmel gereicht, als die Mitglieder mit 346 Ja- und 79 Nein-Stimmen entscheiden, jenen Eskalationsvertrag mit Ismaik aufzukündigen, den seine geistigen Väter irrigerweise mit "Kooperationsvertrag" überschrieben hatten. Dass so eine Scheidung rechtlich nicht einfach umzusetzen ist, dämmert den Vereinsvertretern so richtig erst später. Sie ahnen es aber vorher: Wohlweislich streichen sie am Tag der Abstimmung die Formulierung, der Vertrag sei "unverzüglich" zu kündigen.