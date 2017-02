3. Februar 2017, 16:57 Uhr TSV 1860 München Klopps Ex-Chef muss retten, was Power angerichtet hat









Schon während der Rückrunde kommt Ian Ayre vom großen FC Liverpool zu 1860 München um den Geschäftsführerposten zu übernehmen.

Der derzeitige Geschäftsführer Anthony Power hat einen erstaunlichen Scherbenhaufen erzeugt - zuletzt mit dem Hausverbot für einen bekannten Fan.

Ayre sagt zum Einstand: "Wenn nur die Größe zählen würde, wäre der Elefant und nicht der Löwe König der Tiere."

Von Markus Schäflein

Dass jetzt alles schneller als erwartet ging mit Ian Ayre, das trifft sich gut für den TSV 1860 München. Unter dem bisherigen Geschäftsführer Anthony Power, der das Amt vor zehn Wochen als Vertrauter des jordanischen Investors Hasan Ismaik übernommen hatte, war die Lage in Giesing schließlich an allen Ecken und Enden eskaliert. Am Freitag gab 1860 bekannt, dass der gelernte Maschinenbauingenieur "in naher Zukunft" durch einen Mann abgelöst wird, der zuletzt Vorstandsvorsitzender beim großen FC Liverpool und dort insgesamt zehn Jahre in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Dass tatsächlich jener Ian Ayre, 53, nach Giesing kommt, zum Zweitligisten mit Champions-League-Attitüde, der am Freitag 1:2 in Bielefeld verlor (), ist schon so lange bekannt, dass man sich kaum noch darüber wundert. Der englandaffine und von Londoner Fußball-Geschäftsleuten beratene Ismaik hatte den ungewöhnlichen Transfer vorbereitet - die Frage bleibt, was Ayre zum Abschied aus der Premier League bewog. Und was er sich in der zweiten Liga erhofft. Verblüffend ist auch der frühe Zeitpunkt der Umsetzung - möglicherweise eine Reaktion darauf, dass es in München drunter und drüber ging. Ayre löste seinen bis Mai laufenden Vertrag in Liverpool vorzeitig.