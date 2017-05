2. Mai 2017, 10:36 Uhr TSV 1860 München "Arme Sechziger, das war mal so ein schöner Verein"









Braunschweigs Trainer Lieberknecht wirft seinem 1860-Kollegen Pereira vor, ihm den Mittelfinger gezeigt zu haben.

Außerdem soll er ihn noch mit derben Worten beleidigt haben.

Von Philipp Schneider

Ganz am Ende dieser in jeder Hinsicht denkwürdigen Pressekonferenz ließen die Protagonisten noch eine memorable Verabschiedung folgen. Torsten Lieberknecht, der Trainer von Eintracht Braunschweig, erkundigte sich bei der Pressesprecherin des TSV 1860 München, ob er wagen solle, seinem Kollegen Vitor Pereira die Hand entgegen zu strecken. Och, sagte Lil Zercher, die ja glücklicherweise zwischen den beiden saß. Warum denn nicht? Lieberknecht erhob sich also, reichte zunächst Zercher die Hand, und dann auch Pereira, der diese ungefähr so gerne in Empfang nahm wie, sagen wir, das gelbe Einschreiben eines Inkassounternehmens.

Lieberknecht drehte ab, blickte ins Publikum, machte die Handbewegung, als habe er sich gerade die Hand unter zu heißem Wasser verbrüht und flüsterte vor sich hin: "Schnell weg hier!"

Kurz nachdem Lieberknecht den TSV 1860 mit einem 1:0 seiner Mannschaft auf den Abstiegs-Relegationsplatz befördert hatte, hatte er am Sonntag den Vorwurf in ein Fernsehmikrofon gesprochen, Pereira habe ihn am Spielfeldrand beleidigt. Demnach, so Lieberknecht, habe Pereira ihn auf Portugiesisch als den Sohn einer Frau bezeichnet, die ihren Lebensunterhalt mit der Bereitstellung käuflicher Liebe verdient. Zudem wollte er einen gestreckten Mittelfinger erblickt haben in der gegnerischen Coaching-Zone.

Lieberknecht stichelt zart

Auf dem Podium der Pressekonferenz ließen daraufhin die Münchner Lieberknecht, der bereit für sein Statement war, 20 Minuten lang warten. Erst dann kam Pereira dazu. Lieberknecht nutzte diese Zeit für eine zarte Stichelei gegen Sechzigs Aufstiegssehnsüchte ("Das Warten macht mir nichts aus. In der zweiten Liga muss man Geduld haben") und für Einzelgespräche mit Journalisten, die einer nach dem anderen zu ihm ans Podium traten, um sich nach Belegen für die Mittelfinger-Geschichte zu erkundigen. Die hatte Lieberknecht natürlich nicht. Dafür aber murmelte er während seiner Wartezeit: "Arme Sechziger, das war mal so ein schöner Verein."

Wenn Aussage gegen Aussage steht, wenn nicht klar ist, wer die Wahrheit sagt, sind Debatten immer ärgerlich. Pereira ließ Lieberknecht unter anderem deshalb so lange warten, weil er damit beschäftigt war, über ein anderes Mikrofon zu dementieren: "Er hat einfach nicht verstanden, was ich gesagt habe. Deswegen ist es eine Lüge zu sagen, dass ich ihn beleidigt hätte. Es ist eine Lüge, dass ich ihm den Mittelfinger gezeigt habe." Allein: Warum sollte sich Lieberknecht einen Finger einbilden?