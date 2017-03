16. März 2017, 09:36 Uhr Tennis Die Kunst des Nicht-Nachdenkens









Angelique Kerber scheitert im Achtelfinale von Indian Wells, ist ab kommender Woche aber wieder Nummer eins der Weltrangliste.

Ihre Sätze nach Partien klingen oft nach Floskeln, können aber auch eine wichtige Fähigkeit charakterisieren.

Es ist kein Mangel für eine Sportlerin, ihr außerordentliches Können auf dem Platz nicht erklären zu können. Es ist eher eine Kunst, nicht darüber nachzudenken.

Von Jürgen Schmieder , Indian Wells

Torben Beltz bemerkte recht schnell, dass er Angelique Kerber nun nicht mit Taktik zu kommen brauchte. Der Trainer probierte es während einer Pause im zweiten Satz der Partie gegen Jelena Wesnina (Russland) am Dienstagabend kurz mit Anregungen zur Gestaltung von Ballwechseln, erntete dafür jedoch diesen Blick, den sonst nur genervte Ehefrauen beim Anblick von dreckigen Socken direkt neben dem Wäschekorb so böse hinbekommen. Beltz kramte schnell ein paar Motivations-Floskeln hervor, er sagte: "Du musst Gas geben. Voll da sein. Push Dich!" Dann ging er zurück auf seinen Platz auf der Tribüne. Kein Trainer, der noch an den Sieg seiner Spielerin glaubt, guckt so, wie Beltz in diesem Moment dreinblickte. Wer so schaut, der weiß, dass es vorbei ist.

Das war es dann auch ein paar Minuten später, Kerber verlor ihr Achtelfinale beim Tennisturnier von Indian Wells 3:6, 3:6. "Das war heute einfach nicht mein Tag, ich habe mich nicht gut bewegt und viele Fehler gemacht", sagte sie danach: "Ich werde später mit meinem Trainer über die positiven Dinge diskutieren, die ich von hier mitnehmen kann." Sie hat zwei Partien gewonnen bei diesem Turnier, Achtelfinale klingt ja auch immer ein bisschen nach Endspiel. Zweite Runde dagegen hört sich an wie eine Bestellung in der Kneipe an der Ecke.

Das ist wichtig, denn Kerber wird aufgrund der Absage von Serena Williams unabhängig von ihrem eigenen Abschneiden nach dem Turnier wieder auf Platz eins der Weltrangliste geführt werden. Es ist gewiss nicht Kerbers Schuld, dass Williams aufgrund einer Knieverletzung auch die Veranstaltung in Miami verpassen wird und bereits angekündigt hat, in dieser Saison weniger Turniere spielen zu wollen - und doch gibt es da einen wenigstens gefühlten Unterschied, die Spitzenposition in der Weltrangliste nach ein paar Erfolgen zu erobern oder nach einer Niederlage zugeschanzt zu bekommen.

Sie nimmt Druck anders wahr

Kerber nimmt diesen schwammigen Begriff Druck anders wahr als viele ihrer Kolleginnen, was bisweilen zu grotesken Ergebnissen innerhalb weniger Wochen führt. Bei den Australian Open im vergangenen Jahr etwa hatte sie in der ersten Runde einen Matchball abwehren müssen, im Finale rang sie Serena Williams nieder. Kerber plagen oft jene Partien in den ersten Runden, die Akteure mit ähnlichen Fähigkeiten als Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen sehen. Kerber hatte in Indian Wells schon drei Mal nacheinander in der ersten Runde verloren: erst gegen Maria Teresa Torro-Flor (damals auf Platz 72 der Weltrangliste), danach gegen Sloane Stephens (42) und Denisa Allertova (64).

Nun besiegte sie erst Andrea Petkovic, danach gewann sie gegen Pauline Parmentier (Frankreich) auf eine Art, die dringend nach ihr benannt werden müsste, wenn Spitznamen im Tennis nicht gar so schrecklich wären - siehe: "Becker-Hecht" oder "Fräulein Vorhand". Sie lag - wie im US-Open-Finale gegen Karoline Pliskova - im dritten Satz bereits mit einem Break zurück und gewann dennoch 7:5. "Ich habe einfach nur an den nächsten Punkt gedacht und nicht an das, was davor passiert ist", sagte sie danach: "Ich habe auch nicht daran gedacht, was bei einem Ballwechsel passieren könnte, sondern einfach nur daran, den Ball zurückzuspielen und bei einer Gelegenheit anzugreifen."