16. April 2017, 19:16 Uhr Formel 1 in Bahrain Vettel entzieht sich Hamiltons Attacken









Sebastian Vettel siegt in einem turbulenten Rennen in Bahrain und übernimmt die alleinige WM-Führung.

Lewis Hamilton verfolgt ihn hartnäckig, hadert aber mit einer Zeitstrafe.

Von Philipp Schneider

Am Ende dieses Renntags standen drei Männer in einem kleinen Raum, wohin sie die Kameras begleiteten. Zwei der Männer, die gleich auf das Podium zur Siegerehrung steigen sollten, waren in Weiß gewandet, einer trug einen roten Overall. Der Rennfahrer in Rot klatschte einem der anderen neckisch auf den Rücken und fragte: "Was war denn los? Ich dachte, du kriegst mich noch?" Und dann lachte Sebastian Vettel, der Sieger dieses Rennens in Bahrain. Das Gesicht des zweitplatzierten Lewis Hamilton dagegen sah man leider nicht, er wandte sich schnell ab von den Kameras.

Nach dem zweiten Sieg im dritten WM-Rennen hat der Deutsche nun mit 68 Punkten die alleinige Führung übernommen in der WM-Wertung, Lewis Hamilton wurde Zweiter vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas.

Dass diese Saison eine spannende werden könnte, weil sie von einem würdigen Duell der Weltmeister Vettel und Hamilton überlagert werden dürfte, das war schon vor diesem Rennen klar gewesen. Mercedes und Ferrari, so eine beliebte Prognose, werden den Titel unter sich aus machen, oder präziser: Hamilton und Vettel. Die zwei Teamkollegen der beiden, zufälligerweise jeweils Finnen, dürften sich maximal mit der Rolle des Sekundanten zufrieden geben. Nun hatte im Qualifying am Samstag zumindest der Mercedes-Pilot Valtteri Bottas sensationell die Planspiele durchkreuzt, indem er dank einer Zauberrunde erstmals von der Pole Position starten durfte.

Bottas meistert seine Premiere

"Wir können morgen als Team sehr stark sein", hatte Bottas vor dem Rennen angekündigt, wohlwissend, dass ihm die schärfste Konkurrenz von seinem eigenen Teamkollegen Hamilton erwachsen würde, der sich nach sechs Starts von ganz vorne in Serie zumindest auf Position zwei einsortieren durfte. Dass dem drittplatzierten Starter Vettel fast eine halbe Sekunde auf die Silberpfeile fehlte, war angesichts der Chancengleichheit bei den ersten zwei Saison-Rennen einigermaßen überraschend. Hartnäckig hielt sich am Rennwochenende die These, der Rückstand sei damit zu erklären, dass Ferrari die Turbolader in ihren Aggregaten schonen müsse, da diese zunehmend Probleme bereiten. Räikkönen stoppte im ersten Training mit einem Turbolader-Defekt, Vettel tauschte seinen in der Nacht zum Samstag aus.

Aber die spannendste Frage war dann doch: Würde sich der Zweikampf zwischen Vettel und Hamilton zu einem Dreikampf mit Bottas erwachsen? Und noch besser: Wie würde Hamilton reagieren auf die neue Konkurrenz im eigenen Stall, den er ja gerade erst so richtig lieben gelernt hatte, seit er dort nach dem Abschied von Rosberg ohne Widerworte regieren darf?

Die erste Kurve ist bei Formel-1-Rennen oft eine Schlüsselstelle. In Bahrain sind es von der Pole Position bis zum Scheitelpunkt der ersten Kurve 501,9 Meter, das ist ganz schön viel Platz, der erst einmal ohne Crash gefahren werden muss. Wenn in den vergangenen drei Jahren zwei Mercedes in der ersten Startreihe standen, dann krachte es mit schöner Regelmäßigkeit. Allerdings saß damals noch Brausekopf Rosberg im zweiten Mercedes, nicht der stille Finne Bottas, der mit seiner unaufgeregten Art ja auch in einem der lakonischen Filme seines Landsmanns Aki Kaurismäki mitspielen könnte.

Tatsächlich bog der Pole-Debütant als Erster in die erste Kurve, dafür zog Vettel auf der sauberen linken Seite der Strecke gleich vorbei an Hamilton. Und Vettel machte sofort Druck, entwischen lassen wollte er den Mann aus Villähde nicht. Was allerdings für die ersten sieben Fahrer galt, von denen sich zunächst keiner absetzen konnte.