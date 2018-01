27. Januar 2018, 22:07 Uhr Stuttgart verliert 0:2 Ende der Fürsorge









Zeitreise ins Abstiegsjahr: Die Fans pfeifen ihr Team aus - und der VfB muss Fragen zur Zukunft von Trainer Hannes Wolf beantworten.

Von Anna Dreher , Stuttgart

Am Ende trauten sich die Spieler des VfB Stuttgart gar nicht mehr bis über die Strafraumgrenze hinaus. Das hatten sie schon während des Spiels gegen den FC Schalke 04 nicht getan. Und auch der Schlusspfiff nach dem 0:2 (0:2) änderte nichts daran. Vielmehr schien er die Hemmungen zu verstärken. Was die Spieler dort hinter der Strafraumgrenze erwartete, klang aggressiv, frustriert und bedrohlich. Zu nah wollten sich die Spieler also nicht dorthin wagen, wo ihre Fans aufgesprungen waren und mit wutverzerrten Gesichtern pfiffen, "Wir haben die Schnauze voll!" und "Aufwachen!" schrien. Verunsichert und auch etwas ratlos über das, was gerade passiert war, staksten die Spieler mit großem Sicherheitsabstand auf der Stelle.

Es war eine Zeitreise ins Frühjahr 2016, die sich nicht gut anfühlte für den VfB Stuttgart. Seit der Klub in die zweite Liga abgestiegen war, waren die Fans eine eher fürsorgliche Beziehung mit der Mannschaft eingegangen. Nach Monaten der Unterstützung aber war am Samstag nach der siebten Niederlage im achten Spiel die Geduld vorbei - und die Stimmung wieder dort, wo sie im Abstiegskampf war, der mit dem Abstieg endete.

"Wir sind alle gut beraten, jetzt erst mal eine Nacht darüber zu schlafen", sagte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke. "Wir werden uns morgen alle zusammensetzen, und dann zählt nur eins: Wie bereiten wir uns optimal auf Wolfsburg vor? Das ist das Wesentliche." Stuttgart rutschte am Samstag auf Tabellenplatz 15 ab, mit drei Punkten Vorsprung auf Werder Bremen - aber doch wieder gefährlich nahe in der Region der Rangliste, die die Schwaben meiden wollen. Wird als Konsequenz also branchenüblich der Trainer in Frage gestellt? "Das würde ich im Moment komplett ausschließen", sagte Reschke. "Mit dem Trainer sitzen wir morgen zusammen, und mit ihm werden wir uns auch vorbereiten auf Wolfsburg." Aber allen sei klar, dass dieses Spiel eine herausragende Bedeutung habe.

Schon nach dem 2:3 gegen Mainz war eine Reaktion erwartet worden. Das Spiel gegen Schalke aber glich einer Reihung ausbleibender Reaktionen. Stuttgart spielte über die meiste Zeit ohne Ideen und mit einer erschreckend hohen Fehlerquote in entscheidenden Aktionen. Allein in der ersten Hälfte spielte der VfB 42 Fehlpässe. In den Zweikämpfen zu harmlos, verloren die Stuttgarter nach kurzem Aufbäumen zu Beginn beider Halbzeiten jegliche Emotionalität. Vor ein paar Tagen noch hatte Hannes Wolf seine Mannschaft gegen den Vorwurf der fehlenden Mentalität verteidigt, gegen Schalke aber zeigte sich die Problematik erneut. Zumal auch die ausbleibende Aggressivität im Angriffsspiel auffiel. Die Rolle des Spielmachers übernahm im Prinzip Abwehrspieler Benjamin Pavard.

Schalke lauert auf Fehler, der VfB liefert verlässlich

Die Gäste hingegen waren sicherer und mutiger im Spielaufbau - vor allem durch die frühe Führung, die einem bewährten Muster folgte. Nach einem Freistoß von Daniel Caligiuri sprang Naldo höher als alle anderen und lenkte den Ball per Kopf zum 1:0 ins Tor (14. Minute). "Wir spielen unsere Stärken aus", sagte Schalkes Trainer Domenico Tedesco. "Dass sich unsere Mannschaft entwickelt, hat man auch heute gesehen." Fünf Minuten später foulte der am Dienstag aus Dortmund verpflichtete Jacob Bruun Larsen bei seinem Startelfdebüt Leon Goretzka in einer ungefährlichen Situation mit hohem Bein an der Strafraumgrenze. Den Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte Amine Harit (19.).

Schalke lauerte danach auf Konter und Fehler - die der VfB verlässlich lieferte. "Wir haben die Bälle im Gegenpressing schnell verloren", sagte Wolf. "Eigentlich wollten wir aus der Fünferkette aggressiv nach vorne verteidigen. Das ist uns nicht gelungen." Kurz vor der Pause immerhin kam der VfB durch Gomez zu zwei Chancen; die erste blockte Matija Nastasic ab, den kurz darauffolgenden Kopfball nach einer Ecke klärte Max Meyer auf der Linie. Dass Wolf in der zweiten Hälfte Daniel Ginczek als zweite Spitze neben Gomez einwechselte, brachte zwar anfangs neue Energie, aber keine weiteren Torchancen. Schalke hingegen hätte auf 3:0 erhöhen können, beispielsweise in der 65. Minute, als Yevhen Konoplyanka nach einem Querpass von Harit am leeren Tor vorbeischoss.

"Wir haben gegen Berlin gewonnen, dann ein richtig schlechtes Spiel gegen Mainz gemacht und jetzt plötzlich das Gefühl, dass es hier eskaliert", sagte Wolf, der vom Endspielcharakter gegen Wolfsburg nichts wissen wollte. "Das ist alles nicht wichtig und fies für die Jungs. Die Debatte hilft der Mannschaft nicht. Wir haben den Leuten in den letzten anderthalb Jahren so viele fantastische Spiele geschenkt und hatten nur vier Niederlagen in der Zeit." Das aber, das weiß auch er, ist inzwischen eben schon lange her.