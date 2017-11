12. November 2017, 17:28 Uhr Slalom in Levi Neureuther tauft sein Rentier "Matti"









Feedback

Felix Neureuther gewinnt den Slalom-Saisonauftakt in Levi und bekommt danach ein Rentier geschenkt.

Es ist der bestmögliche Start in den Olympia-Winter.

Von Barbara Klimke

Es ist nur ein Gerücht, dass der alpine Ski-Weltcup so früh in Levi Station macht, weil nördlich des Polarkreises schon im November die Fjälls unter einer weißen Decke liegen. Ebenso falsch ist die Annahme, dass die Attraktion im Kuschelpreis für den Sieger besteht: Ihm wird ein hübsch herausgeputztes, kleines Rentier vermacht, das er zwar nicht mit nach Hause, aber in Patenschaft nehmen darf. Stattdessen liegt der Reiz der Rennen einzig und allein in dem Örtchen selbst, wie die finnischen Veranstalter versichern: Denn Levi, so ihre Werbebotschaft, "inspiriert die Seele das ganze Jahr über". Balsam für die Seele: Das also ist die Verheißung, die Felix Neureuther nach seinem Sieg im ersten Rennen nun in den olympischen Winter mitnehmen kann.

Für die alpinen Ski-Rennfahrer hatte die Saison mit Unruhe begonnen, nachdem ihr Weltcup-Auftakt mit dem Riesenslalom in Sölden vor drei Wochen wegen Sturms abgesagt worden war. Am Sonntag in Levi, unter Flutlicht und im leichten Schneegestöber, erlebte Neureuther nun einen perfekten Start. Zwei makellose, harmonische Slalom-Durchgänge glückten ihm auf der Piste, die er als "etwas einfach" charakterisierte; er wusste, dass er aggressiv fahren musste, um schnell zu sein.

Neureuther lässt die Elite hinter sich

Schon im ersten Lauf ließ er fast die gesamte Slalom-Elite hinter sich; nur der Brite David Ryding tanzte noch furioser durch die Stangen und setzte sich mit vierzehn Hundertstelsekunden Vorsprung an die Spitze. Nach dem zweiten Lauf lag Neureuther vor Henrik Kristoffersen (Norwegen) und Mattias Hargin (Schweden) in Führung; nur Ryding, 30, der Zweite des Kitzbühler-Slaloms im vorigen Jahr, hätte ihn als letzter Läufer noch abfangen können: Schnellster war er nach dem Start, Schnellster nach der ersten Zwischenzeit, er beschleunigte noch einmal im Flachen - und rutschte dann im Steilhang über den Innenski und aus der Spur.

Neureuther blickte fast bedauernd auf den Unglücksraben auf dem Hang; es wäre der erste Ski-Weltcupsieg für Großbritannien gewesen. "Ein bisschen Glück", gab Neureuther zu, "hatte ich schon auch." So wurde er zum Gewinner ausgerufen, zum 13. Mal in seiner Laufbahn, zum ersten Mal seit Februar 2016 und einem langen, sieglosen Winter.

"Das ist unglaublich, ganz ehrlich", sagte Neureuther im Ziel: "Ich hätte nie gedacht, hier gewinnen zu können. Ich bin 33 Jahre alt, das war mein erstes Rennen als Vater. Es bedeutet mir viel." Dann schritt er zu ersten Siegerpflicht, die in Levi darin besteht, das skandinavische Nutztier zu taufen, das nun sein Eigentum ist. Lange nach einem Namen suchen musste er nicht: Das Tier sollte erst Matilda heißen, wie die kleine Tochter. "Aber es ist ein Rentier-Junge", fand er dann heraus: "Deswegen nenne ich es Matti, das ist der Spitzname von Matilda und das passt auch für einen Jungen."

Ein magischer Moment also für die Familie Neureuther. Auch den anderen Rennfahrern des Deutschen Skiverbandes (DSV) dienten die Lapplandrennen als Quelle der Inspiration: Fritz Dopfer wagte sich erstmals nach seiner schweren Verletzung, einem Schien- und Wadenbeinbruch, wieder bei einem Weltcup-Rennen auf die Piste. Er wurde Fünfzehnter, nach einem Jahr Pause, und schaffte damit auf Anhieb die halbe Olympianorm. Dopfer war sogar schneller als der österreichische Seriensieger Marcel Hirscher bei seinem Comeback, der Platz 17 belegte. Allerdings hatte Hirscher, der sich im Sommer beim Training das linke Sprunggelenk gebrochen hatte, auch nur wenige Tage auf Schnee trainiert. Er komme sich vor wie ein Formel-1-Fahrer "mit zwei platten Reifen", hatte er vor einigen Wochen nach den ersten Gletscherprobefahrten noch geklagt.