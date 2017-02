13. Februar 2017, 09:42 Uhr Ski-WM in St. Moritz Der Weltmeister, der kaum trainieren kann









Beat Feuz gewinnt die Abfahrt bei der Ski-WM in St. Moritz.

Sein Sieg nach schweren Verletzungen ist die erstaunlichste Leistung, die die WM bisher zu bieten hatte.

Von Matthias Schmid , St. Moritz

Beat Feuz nahm jede Stufe einzeln, ganz vorsichtig ging er die kurze Treppe hinauf zum Podest, während Erik Guay den Weg abkürzte und einfach hochsprang. Feuz, 30, wollte sein Knie nicht unnötig belasten. Dass er überhaupt bei der Siegerehrung dabei war; dass er am Sonntag vor dem Kanadier Guay und dem Österreicher Max Franz Gold in der Abfahrt von St. Moritz gewonnen hatte - das ist wohl die erstaunlichste Leistung, die die Ski-WM bisher zu bieten hat.

Wer verstehen will, was Feuz Geschichte so besonders macht, der muss sich nur seine Krankenakte anschauen. Schon in der Jugend erlitt er zwei Fersenbrüche, saß zeitweise im Rollstuhl und verpasste zwei weitere Winter wegen Kreuzbandrissen. Die schwerste Zeit erlebte Feuz aber im Herbst 2012, nur wenige Monate, nachdem er den Gesamtweltcup knapp Marcel Hirscher überlassen musste. Feuz' Knieprobleme waren so massiv, dass die Ärzte in Bern ernsthaft überlegt hatten, das Bein zu amputieren, sie sahen keine andere Alternative mehr für das kaputte linke Gelenk, in dem sich ein Infekt eingenistet hatte.

Vier Mal hatten Mediziner unter Vollnarkose vergeblich versucht, mit Kniespülungen die Blutungen zu stoppen. Die Ärzte machten ihm wenig Hoffnung, dass er jemals wieder seinen Beruf ausüben könnte, es ginge nur noch darum, später normal gehen zu können. "Ich wollte das nicht wahrhaben", sagte Feuz nach seinem Sieg am Sonntag, "aber nachdem ich vier Wochen im Krankenhaus gelegen bin, war mir auch bewusst, dass es vorbei sein könnte mit meiner Sportkarriere."

"Das war eine geniale Fahrt", staunt Roger Federer

Es war kein Sturz, der die Bakterien vermehrte, sondern eine Spritze ins Gelenk - eine Komplikation, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:50000 auftritt. In der Schweiz war vorher kein einziger Fall dokumentiert. Feuz gab nicht auf, er suchte Ärzte, die ihm helfen sollten, und schließlich fand er einen Mediziner, der sein Knie stabilisierte. Ein Jahr später fuhr Feuz tatsächlich wieder Ski. "Aber ich bin da ohne Muskeln gefahren, ohne Kraft", sagt er.

Dennoch fielen die ersten Ergebnisse besser aus, als er selbst erwartet hatte, in Beaver Creek landete er in der Abfahrt auf dem sechsten Platz. Er glaubte, dass er schon wieder gut genug ist, um Rennen zu gewinnen. Doch es kam anders. "Nach zwei Wochen im Weltcup war meine Energie völlig weg." Um ihm helfen zu können, gab seine österreichische Freundin Katrin Triendel sogar ihren Job auf und ließ sich zur Physiotherapeutin ausbilden.

Er musste sich damals aber eingestehen, dass er beruflich nicht mehr für einen ganzen Winter planen konnte, "sondern mich fortan auf einzelne Tagesevents konzentrieren musste", wie er es ausdrückt. Auf die WM in St. Moritz zum Beispiel. Drei weitere Jahre vergingen, bis er wieder mit der Weltelite mithalten und sie auch schlagen konnte. Feuz gewann vor einem Jahr auf der Corviglia, der WM-Strecke, das Weltcupfinale im Super-G und in der Abfahrt. Er wuchs so zu einem natürlichen WM-Favoriten in seiner Heimat.

Dass er die eigenen und die Erwartungen einer ganzen Nation am Sonntag, am Tag nach seinem 30. Geburtstag, tatsächlich erfüllte, halten viele für den größten Sieg seiner Karriere. "Niemand kann sich vorstellen, welche Leistung er vollbringt mit seinem lädierten Knie", hob der ehemalige Weltmeister Didier Cuche hevor. Und auch Roger Federer lobte Feuz direkt nach dem Rennen. "Das war eine geniale Fahrt", sagt der Schweizer Tennisprofi, der das erste Mal überhaupt ein Skirennen besuchte. "Ich habe es unglaublich genossen, beim Sieg von Beat dabei zu sein, weil er so verdient hat nach seinen ganzen Verletzungen", sagte Federer.