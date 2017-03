29. März 2017, 17:58 Uhr Schweinsteiger in Chicago "Er erinnert mich an Pep Guardiola"









Die Erwartungen bei Chicago Fire an Weltmeister Bastian Schweinsteiger sind riesig. "Wir erwarten von ihm zu gewinnen, in allen Lebensbereichen", sagt sein Manager.

Schweinsteiger könnte schon am Samstag (21 Uhr MESZ/Eurosport) gegen Montreal Impact erstmals für Fire spielen.

Seinen neuen Coach Veljko Paunovic vergleicht er in einem Interview mit Pep Guardiola.

Für den Fall, dass Bastian Schweinsteiger noch nicht genau wusste, wie hoch die Anforderungen seines neuen Arbeitgebers Chicago Fire sind, hat es Manager Nelson Rodriguez noch einmal zusammengefasst: "Wir erwarten von ihm zu gewinnen, in allen Lebensbereichen. Bastian hat gezeigt, dass er gewinnt, und das ist es, was Champions tun. Er wird einen dauerhaften Einfluss auf den Klub haben - auf dem Feld und abseits davon. Zum Beispiel dabei, eine Kultur zu entwickeln, die wir in unserem Klub anstreben." Die Tageszeitung Chicago Tribune hofft indes nicht weniger, als dass Schweinsteiger dem Klub "Glaubwürdigkeit und den Glanz eines Weltstars" bringe.

Schweinsteiger müsse sich darauf einstellen, "dass er bei frostigen Temperaturen in Chicago und bei brutal schwülen Temperaturen in Houston spielen muss", erklärte Rodriguez. Und dass er als hoch bezahlter Profi neben einem 22 Jahre alten College-Absolventen spielen werde, der nur 55 000 Dollar pro Saison verdiene. Er werde auch "noch einige Zeit brauchen, um sein optimales Fitness-Level zu erreichen", glaubt der Fire-Manager.

Der ehemalige FC Bayern-Profi, der am Dienstagabend Ortszeit in Chicago landete und von 500 Fans mit einem "Fußballgott"-Banner empfangen wurde, könnte schon am Samstag (21 Uhr MESZ/Eurosport) gegen Montreal Impact erstmals für Fire spielen. Schon vor dem ersten Training zeigte sich Schweinstiger von seinem neuen Trainer Veljko Paunovic beeindruckt. "Er erinnert mich an Pep Guardiola in dem, wie er sein Team spielen lassen will, und was seine Spielideen angeht", sagte Schweinsteiger der New York Times.

Die größten Gegner? "Die Bulls, die Cubs, die Blackhawks"

Angesprochen auf seine Leidenszeit in seinem zweiten Jahr bei Manchester United sagte er: "Ich schaue vorwärts, nicht zurück. Es war ein Charaktertest, das ist alles. Ich habe nie an mir gezweifelt." In den Monaten, als José Mourinho ihn in die zweite Mannschaft verbannte, habe er sich gewünscht, noch mal im Old Trafford auflaufen zu dürfen. "Mein Traum wurde wahr", als der Trainer ihn im November im FA Cup gegen West Ham einwechselte. "Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können", verabschiedete er sich von den Manchester-Fans.

Auch für die Anhänger seines neuen Klubs fand er warme Worte. Er wisse, "dass die letzten beiden Jahre für Chicago enttäuschend waren. Ich habe aber großes Vertrauen in das Team und die Trainer. Ich will der Mannschaft und dem Klub helfen". In den vergangenen vier Jahren verpasste Chicago die Playoffs, 2015 und 2016 landete das Team gar auf dem letzten Platz, der einzige Titel liegt lange zurück, 1998. Nach drei Spieltagen liegt Chicago derzeit mit vier Punkten auf Platz sieben der Eastern Conference.

Die größten Gegner, weiß Schweinsteiger, wird er nicht mit Toren bezwingen können. "Die Bulls, die Cubs, die Blackhawks" zählt er in der New York Times auf. Basketball, Baseball, Eishockey. Das sind nebst den Bears (Football) die Klubs, mit denen sein Team um Beachtung ringt. Das sei keine Aufgabe für Spieler, die nur sanft ihrem Karriereende entgegendämmern wollen, urteilt die Zeitung. Nach dem Ende bei Manchester United ist es für Schweinsteiger ein Neustart. "Ich bin glücklich und habe ein gutes Gefühl", sagte der 32-Jährige im Klub-Interview und umgarnt gleich das ganze Land: "Ich liebe Amerika und die Leute. Für mich wird ein Traum wahr."