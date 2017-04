14. April 2017, 10:57 Uhr Schalke in der Europa League "Das Beste war, dass wir nur 0:2 verloren haben"









Feedback

Anzeige

Schalke 04 verliert in der Europa League 0:2 bei Ajax Amsterdam und lässt sich regelrecht vorführen.

Manager Christian Heidel nennt Ajax in einem Atemzug mit Real Madrid und AS Monaco.

Doppeltorschütze Davy Klaassen könnte auch das Interesse der Gelsenkirchener geweckt haben.

Von Ulrich Hartmann, Amsterdam

Die Amsterdam-Arena hat schon einige große Fußballabende erlebt. Real Madrid wurde hier 1998 Champions-League-Sieger. Der FC Chelsea gewann 2013 die Europa League. Louis van Gaal stellte 2009 hinter dem nördlichen Tor seine Biographie samt fußballerischer Weltanschauung vor. Die Fußballer vom FC Schalke 04 hätten vor ihrem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstagabend besser in van Gaals Buch gelesen - dann wäre ihr erstes Pflichtspiel in diesem Stadion vielleicht nicht zum spielerischen Debakel geworden.

Für eine derart schwache Leistung fiel die 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Ajax Amsterdam sogar noch moderat aus. "Das Beste an diesem Abend war, dass wir nur 0:2 verloren haben", sagte Sportdirektor Christian Heidel. Zwei Tore durch Ajax-Kapitän Davy Klaassen hatten die Schalker zugelassen, und hätten ihr Abwehrmann Matija Nastasic per Kopf ans eigene Gebälk (32.) sowie Amsterdams Donny van de Beek per Fernschuss (77.) nicht jeweils nur die Latte getroffen, so wäre Schalkes Halbfinaltraum schon vor dem Rückspiel weitgehend erledigt gewesen. Auch so wird es eine schwierige Aufgabe im Rückspiel am Donnerstag.

Heidel wirkte beeindruckt von der Arena, vom Enthusiasmus der Heimfans, von der individuellen Stärke der Ajax-Spieler und vom leidenschaftlichen Zusammenspiel des Gegners. Schalke hingegen hatte - bis auf den Torwart Ralf Fährmann - komplett versagt. Als Heidel nach dem Spiel gefragt wurde, wie wütend er sei, entgegnete er grantig: "Jetzt lassen wir aber mal die Kirche im Dorf - wir haben hier heute Abend immerhin gegen Ajax Amsterdam gespielt." Dabei betonte er den Namen Ajax Amsterdam so, als hätte dieser Klub im vergangenen Jahr die Champions League gewonnen und nicht schon 1995.

Den Elfmeter holt ein früherer Gladbacher raus

Anzeige

Tatsächlich ist Ajax jetzt zwar wieder eine starke, aber längst nicht jene Übermannschaft, als die sie vor 22 Jahren unter dem Trainer van Gaal den Klubfußball dominiert hat. Heidel nannte Ajax trotzdem in einem Atemzug mit Real Madrid und AS Monaco. "Wie schwer Europapokal ab dem Viertelfinale wird, haben auch die anderen deutschen Klubs in dieser Woche erlebt", sagte Heidel und lobte Ajax noch mehrere Male. "Sie haben uns heute unsere Grenzen aufgezeigt."

Schalkes Trainer Markus Weinzierl hätte eigentlich gern jene Elf aufgeboten, die am Samstag den VfL Wolfsburg beim 4:1 auseinandergenommen hatte. Doch er muss noch für einige Tage auf den verletzten Eric Maxim Choupo-Moting verzichten und brachte an dessen Stelle Alessandro Schöpf. Weil sich Sead Kolasinac zudem beim Aufwärmen zerrte, spielte links außen in der Viererkette kurzfristig Dennis Aogo.

Die Schalker machten ihre Sache nicht schlecht, bis ausgerechnet Schöpf sich in der 22. Minute ungeschickt anstellte und dem Ex-Gladbacher Amin Younes im Strafraum eine Gelegenheit zum Fallen bot. Younes fiel, den berechtigten Elfmeter schoss Nationalspieler Klaassen zur 1:0-Führung ins Netz.