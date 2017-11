25. November 2017, 19:45 Uhr Revierderby Ein Tag, der Dortmund lange beschäftigen wird









In einem denkwürdigen Spiel vergibt der BVB eine 4:0-Führung und spielt gegen Schalke noch 4:4.

"Du spürst im Körper nur Enttäuschung", sagt Dortmunds Trainer Peter Bosz.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco glaubte selbst nicht mehr an einen Punktgewinn.

Von Felix Meininghaus, Dortmund

In Dortmund waren gerade mal 20 Minuten gespielt, da rannte Nuri Sahin wie von Sinnen nach draußen, um allen, die kollektiv von der Reservebank aufgesprungen waren, in die Arme zu hüpfen. Dermaßen entrückt gebärden sich Spieler im Normalfall nur, wenn ihnen Außergewöhnliches gelingt wie ein spätes Siegtor. Doch der Türke aus Meinerzhagen hob bereits ab, als die Gala noch gar nicht richtig begonnen hatte.

Doch was war schon normal an diesem Nachmittag, als sich der BVB und der ewige Rivale aus Schalke zu einem völlig durchgedrehten Fußballspiel trafen? EIn Spiel, das niemand vergessen wird, der dabei war oder zugesehen hat. Eine Achterbahnfahrt mutet im Vergleich zu diesem Spektakel wie ein Entspannungsbad an: zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten, in der sich erst schwarz-gelb und dann blau-weiß in einen Rausch spielten, acht Tore, Videoschiedsrichter, eine gelb-rote Karte, heftige Rudelbildung nach dem Abpfiff - mehr geht nun wirklich nicht in 90 Minuten. Oder 97 - aber dazu später mehr.

Am Ende gab es nach einem intensiven Revierderby vor 80 179 Besuchern im Dortmunder Stadion ein 4:4 (4:0). Wer gedacht hatte, das legendäre WM-Qualifikationsspiel, als Schweden im Oktober 2012 in Berlin gegen Deutschland einen 0:4-Rückstand noch egalisierte, sei nicht reproduzierbar, wurde eines Besseren belehrt. Schalkes Nationalspieler Leon Goretzka fasste die Gefühle von allen Schalkern in einem verbalen Lapsus zusammen, der angesichts all der Turbulenzen durchaus verzeihbar war: "Wir haben heute gewonnen", sagte der 22-Jährige, um sich dann flugs zu korrigieren: "Äh, unentschieden gespielt."

Schalke wurde zunächst überrannt

Unfreiwillig fand Goretzka exakt die richtigen Worte, denn dieses Remis musste sich für die Schalker tatsächlich wie ein Sieg angefühlt haben. Entsprechend schlichen die Dortmunder wie geprügelte Hunde vom Rasen, sie hatten eine traumatische zweite Halbzeit erlebt, die sie weit über den Tag hinaus beschäftigen wird. Entsprechend angefasst wirkte Trainer Peter Bosz, der zu Protokoll gab, das soeben Erlebte sei "schwer zu analysieren und zu verkraften. Du spürst im Körper nur Enttäuschung, das darf nicht passieren".

Die Eindrücke des Komplettausfalls aller Systeme im zweiten Durchgang überdeckten die mitreißende erste Hälfte, als sich die Borussia nach dem Niedergang der vergangenen Wochen in einen bemerkenswerten Rausch spielte. Vier Tore durch Aubameyang, Götze, Guerreiro bei einem Eigentor von Stambouli - die Schalker wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Die oft gelobte Schalker Hintermannschaft kassierte drei Tore innerhalb von nur acht Minuten und damit so viele Gegentreffer wie zuvor in zwei Monaten.