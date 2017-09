23. September 2017, 12:58 Uhr Remis gegen Wolfsburg Ratlosigkeit vermiest Bayern die Wiesnlaune

Leben beim FC Bayern: Die Last einer verspielten 2:0-Führung zieht Mats Hummels beim Gang in die Kabine nach unten.









Feedback

Der FC Bayern München gibt gegen den VfL Wolfsburg eine 2:0-Führung aus der Hand und spielt nur unentschieden.

Vor der ersten richtigen Prüfung in der Champions League gegen Paris Saint-Germain herrscht Ratlosigkeit bei den Münchnern.

Hier geht es zu allen Ergebnissen und der Tabelle der Bundesliga.

Aus dem Stadion von Saskia Aleythe

Mats Hummels ist sich sprachlicher Feinheiten bewusst und so korrigierte er sich gleich selber. Gerade hatte er über den Spielverlauf gegen Wolfsburg philosophiert, recht treffend analysiert, wie aus dem 2:0 zur Halbzeit noch ein 2:2-Endstand werden konnte, da holte er zum großen Fazit aus. "Das ist noch nicht...", sprach Hummels, pausierte bewusst und setzte noch einmal an: "Das ist nicht der Fußball, den wir spielen wollen." So ein "noch" wäre milder gewesen - Mats Hummels wollte es drastisch.

Gerade erst hatten sich die Bayern mit einem Erweckungserlebnis gegen Schalke in Richtung alter Dominanzzeiten gespielt, doch das 3:0 am vergangenen Dienstag war am Freitagabend schon wieder übertüncht durch das Remis gegen Wolfsburg. "Wir haben den Sieg weggeschmissen", befand Thomas Müller genervt. Und was klubintern alarmieren dürfte: Daran waren nicht nur Fahrlässigkeiten schuld, da blitze am Ende auch Ratlosigkeit durch. Was vor dem Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch gegen Paris Saint-Germain relativ ungünstig kommt.

"Wir haben die Tore in der ersten Halbzeit zwar gemacht, aber insgesamt nicht unser bestes Spiel gezeigt", resümierte Torwart Sven Ulreich, der mit seinem folgenschweren Patzer den Anschlusstreffer durch Maximilian Arnold ermöglicht hatte. "Klarer Torwartfehler, tut mir leid für die Jungs", sagte Ulreich, der aber keine miese Stimmung aus dem Team zu befürchten hatte. "Ich spiele gegen ihn seit wir 12 Jahre alt sind", meinte Hummels, "jeder von uns macht Fehler." Und die konnte er dann auch klar benennen, sie hatten viel mit den Feldspielern und wenig mit Ulreich zu tun.

Auch wenn es zur Halbzeit 2:0 für den FC Bayern stand - die Tore waren keineswegs durch spielerische Raffinesse zustande gekommen. Robert Lewandowski bekam von Schiedsrichter Christian Dingert einen Elfmeter der Kategorie "naja" zugesprochen (33.), das 2:0 glückte Arjen Robben durch einen Schuss an Rafinhas Wade, der den Ball unhaltbar für Wolfsburgs Koen Casteels abfälschte (42.). "Wolfsburg war extrem defensiv", sagte Hummels, "die hatten in der ersten Halbzeit überhaupt kein Interesse an einem Offensivspiel." Umso mehr hakte es im Aufbauspiel der Münchner, die Probleme in der Defensive beruhten laut Hummels auf Abstimmungsproblemen.