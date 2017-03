13. März 2017, 19:00 Uhr Real Madrid Rote Herzchen für Sergio Ramos









Der Dachverband des spanischen Fußballs twittert einen umstrittenen Post.

Real Madrids Sergio Ramos wird dabei mit Herzchen dekoriert.

Bei den Madrilenen sorgt das furiose Weiterkommen des FC Barcelona in der Champions League immer noch für Diskussionen.

Von Javier Cáceres

Die Liga de Fútbol Profesional (LFP) ist eine Mitte der Neunzigerjahre gegründete Organisation, die, der Deutschen Fußball Liga (DFL) vergleichbar, alle Profivereine Spaniens einschließt und als überparteilich gilt. Spätestens seit Sonntag aber steht die Unabhängigkeit des in Madrid ansässigen Dachverbandes infrage.

Auf ihrem offiziellen Twitter-Account veröffentlichte die Liga eine Liebeserklärung an den Helden der laufenden Spielzeit von Real Madrid, Sergio Ramos. Der hatte am Sonntag wieder einmal ein Spiel durch einen Kopfball nach einem präzisen Eckball des deutschen Nationalspielers Toni Kroos entschieden; es bedeutete das 2:1 gegen Betis Sevilla. Die LFP publizierte im Nachgang also ein Foto, auf dem der spanische Nationalspieler einen Kuss in die Menge pustet, und dichtete dazu, umrahmt von zwei knallroten Herzchen: "rAMOs".

Das wirft nun insofern Fragen auf, als dass amo im Spanischen zweierlei Bedeutungen erlangen kann. Es kann sowohl für das Substantiv el amo stehen, also den "Meister", als auch für die erste Person Singular des Verbs amar, lieben. Wobei freilich als mildernder Umstand gelten muss, dass aus Madrid bereits glaubhaft über den Ausbruch des Frühling berichtet worden ist.

Es bedarf jedenfalls keiner größeren Fantasie, um sich auszumalen, was ein solches Bekenntnis in einer Nation auslöst, die nicht nur im Fußball, aber dort besonders zu Verschwörungstheorien neigt. Zumal nicht nur Ramos am Sonntag im Madrider Bernabéu-Stadion in das Kostüm des Superhelden schlüpfte, sondern auch, in allerletzter Minute, Torhüter Keylor Navas. Der zeigte bei einem Kopfstoß von Betis-Offensivkraft Antonio Sanabria "die Parade des Jahrhunderts", wie Ramos befand. Das Problem: Navas hätte wohl gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen.

Bei einer Rettungstat gegen Betis-Stürmer Darko Brasanac vor dem Strafraum hätte Navas zuvor vom Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz vom Platz gestellt werden müssen. Das hätte dem Torwart aus Costa Rica zumindest die Pein erspart, in der 25. Minute ein unglaubliches Eigentor zu erzielen: Einen Schuss von Sanabria hatte Navas fast unter Kontrolle - dann wuchtete er, auf dem Boden krabbelnd, den Ball selbst über die Linie, als ob er nicht Handschuhe an, sondern Bratpfannen in den Händen hatte. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Cristiano Ronaldo (41.), nach einer Flanke von Madrids brillant aufspielendem Linksverteidiger Marcelo.