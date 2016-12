31. Dezember 2016, 20:36 Uhr Premier League Klopp behauptet sich mit Liverpool









Nur ein Tor hat gereicht, um den zweiten Platz in der Premier League vor Guardiolas Manchester City zu halten.

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Premier League das Spitzenspiel gegen Pep Guardiolas Manchester City gewonnen und damit den zweiten Rang gefestigt.

Mit 1:0 besiegten die Reds am Silvesterabend im Heimspiel das Team von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola. Damit stehen sie in der Rangliste der englischen Fußball-Meisterschaft hinter dem FC Chelsea. Das Tor fiel bereits nach acht Minuten: Mit einem Kopfball von Georginio Wijnaldum ging Liverpool in Führung und gab diese nicht mehr ab, obwohl sich den Gästen vor allem in der zweiten Halbzeit etliche Chancen boten.

Bei Liverpool stand der deutsche Nationalspieler Emre Can in der Startelf, der Ex-Schalker Joel Matip fehlte dagegen verletzt. Im Tor gab Klopp erneut Simon Mignolet den Vorzug vor dem früheren Mainzer Loris Karius. Auf der Gegenseite feierte Citys Sergio Agüero nach einer Vier-Spiele-Sperre sein Comeback, die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané fehlten verletzt.

