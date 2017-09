22. September 2017, 14:51 Uhr Präsident des FC Sion Ein Mann, der sich schon alles geleistet hat









Ein Eklat beschäftigt den Schweizer Fußball: Christian Constantin, Präsident des FC Sion, hat den ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Rolf Fringer am Donnerstag vor laufender Kamera niedergeschlagen.

Der 60-Jährige zeigte keine Reue. Nach den Schlägen und Tritten sagte er: "Es hat mir gutgetan."

Der Multimillionär ist nicht zum ersten Mal handgreiflich geworden.

Von Thomas Schifferle, Zürich

Christian Constantin saß in seinem Stuhl, in einer Ecke lauerte der ausgestopfte Wolf, der eine Zeit lang zu seinem Büroinventar gehörte. Constantin hörte sich die Frage an und lachte dann schallend los, bevor er sagte: "Ja, ja, immer voll drauflos, die Deutschschweizer."

Die Frage war gewesen: "Sind Sie der Sonnenkönig? Oder einfach nur der Verrückte vom Wallis?" Ende 2008 war das für ein Porträt über Constantin im Schweizer Tages-Anzeiger. Der Titel hieß: "Eine Lokomotive, die alle einschüchtert."

Constantin war zwischen 1992 und 1997 erstmals Präsident des FC Sion gewesen. Er hinterließ danach 13,4 Millionen Franken Schulden. Kehrte 2003 ins Amt zurück, als der Klub dem nächsten Bankrott entgegentaumelte. Verhinderte als Erstes gerichtlich den von der Liga angeordneten Zwangsabstieg in die 1. Liga. Und attackierte im Dezember 2004 nach einem Cupspiel Sions in Kriens den Schiedsrichter Markus von Känel. "Ein Tritt in den Unterleib" war es für von Känel. "Ein Unfall", hielt Constantin dagegen. Das Amtsgericht Luzern-Land belegte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 24 500 Franken. Er fühlte sich kriminalisiert.

Skandal in Lugano

Es ist diese Geschichte, die er bis zum heutigen Tag nicht wirklich los geworden ist - und die jetzt erst recht wieder ans Licht gezerrt wird: nach diesem Skandal in Lugano. Constantin ging am Donnerstag nach dem 2:1-Erfolg seiner Mannschaft auf den ehemaligen Schweizer Nationalcoach und VfB-Trainer Rolf Fringer los, der inzwischen als TV-Experte arbeitet. Der Sion-Präsident verpasste ihm Ohrfeigen und Tritte, was nun strafrechtliche Konsequenzen haben dürfte. Fringer hatte ihn als Narzisst bezeichnet, der null Empathie habe und nur für sich schaue. Dabei hat es schon Schlimmeres über Constantin zu lesen gegeben, er ist schon als "Amok der Liga" bezeichnet worden.

Constantins Reaktion im Cornaredo passt so gar nicht zu dem, was er über die Jahre schon so alles behauptet hat. Zu Sätzen wie: "Was in den Zeitungen über mich steht, ist mir egal. Ich lese nie etwas." Oder wie: "Mein Image ist mir egal." Das hat seinen Anwalt aber auch schon nicht daran gehindert, einen Beschwerdebrief zu schreiben, wenn angebliche Fehlinformationen über Constantin in einer Zeitung standen.

An gewissen Tagen lässt sich durchaus sagen, dass Constantin Unterhaltungswert hat. Wenn er an der Sauerkrautgala seines FC Sion den Napoleon spielt oder Don Christiano und dann eine Million Franken oder mehr einnimmt. Wenn er den früheren SVP-Staatsrat Oskar Freysinger zur Aussage verleitet: "Wer als Walliser nicht ein bisschen spinnt, ist kein richtiger Walliser." Ja, dann ist er sogar umgänglich.

Und es gibt andere Tage, Tage, wie sie im Frühjahr vergangenen Jahres kein Ende mehr nehmen wollten. An denen Constantin den Schiedsrichter Sascha Amhof diffamiert und ihm Käuflichkeit unterstellt, weil er auf eine Schwalbe des YB-Spielers Sulejmani hereingefallen ist. An denen er nicht mehr einfach im lustigen, sondern im pathologischen Sinn verrückt ist. An denen er dem Fußball nur schadet. An denen er das Ungeheuerliche wagt und 25 000 Franken als Belohnung aussetzt, um Beweise für seine Anschuldigungen gegen Amhof zu finden.

Die Swiss Football League brauchte damals Tage, bis sie in einem Communiqué von einem "nicht tolerierbaren Angriff auf die grundlegenden Werte des Sports" sprach. Der Vorgang war einmalig im Schweizer Fussball. Constantin aber wurde nicht gesperrt, wie sich das gehört hätte.