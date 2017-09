5. September 2017, 11:36 Uhr Motorsport Ist die Formel 1 schon entschieden?









Feedback

Anzeige

Lewis Hamilton gelingt gerade alles, nicht nur im Cockpit. Das ärgert Ferrari natürlich.

Er sei sogar "richtig froh, der Bösewicht zu sein und mich kümmert das auch nicht", sagte er, nachdem er auf dem Podium in Monza von Tausenden Italienern leidenschaftlich ausgepfiffen worden war.

Kann Sebastian Vettel noch einmal kontern im Kampf um die WM-Führung?

Von Philipp Schneider, Monza

So wirklich einig waren sich Lewis Hamiltons Fans nicht in ihrem Urteil darüber, wie sie seine Leistung bewerten sollten. "Man kann nicht in allen Bereichen glänzen, Lewis", schrieb ein eher kritischer Beobachter am Wochenende auf Hamiltons Instagram-Seite. Ein weiterer: "Junge, das ist verrückt!" Andere dagegen waren regelrecht hingerissen von Hamiltons Werk: "So wunderschön! Ein wunderschönes Gedicht für eine wunderschöne Frau!"

Ja, Lewis Hamilton hat an diesem Wochenende, an dem er der Weltmeisterschaft in der Formel 1 auf der Rennstrecke von Monza auf beeindruckende Weise eine Wendung verpasste, auch noch die Zeit gefunden, um Lyrik zu verfassen. Unterzeichnet ist diese jedenfalls mit: "By Lewis Hamilton". Gewidmet hat sie der Rennfahrer Diana, der Prinzessin von Wales, deren Todestag sich am 31. August zum 20. Mal jährte. Hamilton war damals zwölf Jahre alt.

Er sei von Journalisten auf Diana angesprochen worden, sagte Hamilton, er habe dann viel über sie nachgedacht und die Worte seien ihm schließlich eingefallen. Einfach so. "An dem Tag, an dem wir die Rose unserer Nation verloren haben, weinten wir Tränen wie in Strömen. Die Erde stand still, als wir sie zur Ruhe legten", heißt es darin (selbstredend in sehr viel melodischer klingendem Englisch). Hamilton ist gut drauf gerade. Vielleicht so gut wie nie. Nicht nur sein Auto ist verbessert. Auch dem Fahrer gelingt alles.

36,3 Sekunden vor dem Ferrari-Piloten

Anzeige

Hamilton dominiert gerade eine Qualifikation unter schwierigsten Bedingungen, rast auf regennasser Fahrbahn 2,5 Sekunden schneller als Sebastian Vettel ums Rund. Dann führt er Mercedes zum Doppelsieg und erniedrigt seinen WM-Konkurrenten geradezu in einem völlig makellosen Rennen, bei dem er 36,3 Sekunden vor dem Ferrari-Piloten über die Zielgerade rollt und schließlich die Führung in der Gesamtwertung übernimmt. Ganz nebenbei schreibt er nicht nur ein Gedicht über den "strahlenden Stern am Mitternachtshimmel" und verbessert Michael Schumachers eigentlich für die Ewigkeit konzipierten Rekord mit den meisten Karriere-Pole-Positions (ehemals 68, jetzt 69). Oh nein. Lewis Hamilton legt sich anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Scuderia Ferrari auch noch erfolgreich mit den Tifosi an bei deren Heimrennen und empfindet dabei große Freude.

Er sei sogar "richtig froh, der Bösewicht zu sein und mich kümmert das auch nicht", sagte er, nachdem er auf dem Podium von Tausenden Italienern leidenschaftlich ausgepfiffen worden war. Gleichwohl, versicherte Hamilton, versuche er, respektvoll zu bleiben. Gut, manchmal kämen ihm die Anhänger in Italien "eher wie Fußballfans vor, die aggressiven unter ihnen", das schon. Aber das sei "doch ganz normal. Ferrari hat hier zuhause ewig nicht mehr gewonnen. Sie machen das ja alles aus Liebe zu den roten Autos."