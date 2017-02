22. Februar 2017, 09:31 Uhr ManCity gegen Monaco "Das Ergebnis klingt verrückt"









Feedback

Anzeige

Manchester City siegt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den AS Monaco 5:3 - und das, obwohl das Team von Pep Guardiola zwischenzeitlich 1:2 und 2:3 zurückliegt.

Der Ex-Schalker Leroy Sané bereitet das 1:0 vor und schießt das 5:3 selbst, Monacos Falcao vergibt einen Elfmeter.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Champions League.

Von Sven Haist, London

Nachdem das fußballerische Spektakel zwischen Manchester City und dem AS Monaco vorüber war, sollte Pep Guardiola erklären, wo man am besten mit der Analyse eines solchen Spiels beginnt. Normalerweise hat Guardiola für jede Nuance, die bei ManCity auf dem Platz passiert, eine Erklärung parat, am Dienstagabend erklärte er bloß: "Ich weiß es nicht."

Acht Tore, 15 Torschüsse, elf Eckbälle und zehn Gelbe Karten brachten selbst Guardiola für einen Moment aus der Balance. Obwohl sein Team das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League nach einem furiosen Angriffslauf in den Schlussminuten letztlich noch mit 5:3 (1:2) gegen Monaco gewonnen hatte. "Das Spiel war eines der aufregendsten in dieser Spielzeit, eine großartige Partie für alle Zuschauer", sagte Monacos unterlegener Trainer Leonardo Jardim.

Für ManCity war das 5:3 sogar das aufregendste Spiel überhaupt in der Königsklasse. Seit dem Debüt im September 2011 in diesem Wettbewerb haben die Citizens bereits für einige Schlagzeilen gesorgt; meistens jedoch für solche, die keiner über den eigenen Verein lesen möchte. Die Neureichen aus dem Nordwesten Englands machten von sich reden beim 0:0 im Heimspiel gegen Real Madrid in der vergangenen Saison, als sie ihren Beitrag zu einem der miesesten Halbfinals in der Historie des Wettbewerbs leisteten. Oder als das eigene Stadion wieder nicht ausverkauft war: trotz eines Besuchs des FC Barcelona. Oder als sich der Verein nicht an die Vorgaben des Financial Fairplay hielt.

"Ich kann nicht verneinen, dass die Partie speziell war"

Anzeige

Diese Erinnerungen verblassen jetzt erst mal hinter dem 47. Auftritt des Vereins auf der größten europäischen Bühne. Der Guardian schrieb von einer mitreißenden Nacht, voll von Fehlern, Drama und Kontroversen. Das Fazit besaß einen positiven Grundton, weil Sergio Agüero (71.), John Stones (77.) und der ehemalige Schalker Leroy Sané (82.) mit ihren Toren innerhalb von elf Minuten das zwischenzeitliche 2:3 wieder korrigierten. "Ich kann nicht verneinen, dass die Partie speziell war. Sie hatte Höhen und Tiefen. Das Ergebnis klingt verrückt", sagte Guardiola.

Der ununterbrochene Drang aufs gegnerische Tor war für ManCity die einzige Möglichkeit, ein achtbares Resultat gegen den Spitzenreiter aus der französischen Ligue 1 zu erzielen. Citys Defensivakteure sind nach wie vor schlicht überfordert mit der Komplexität von Guardiolas Spielaufbau. Das dürfte auch der Katalane bemerkt haben, anpassen möchte er seine Vorstellungen an das Leistungsvermögen des Kaders aber nicht. "Wir attackieren in kleinen Räumen und verteidigen einen großen Raum hinter uns. Das ist der Grund, warum die Leute mich eingestellt haben."

Im Stadionheft pries Guardiola die "verbesserte" Abwehrleistung seines Teams, in fünf Partien gab es zuletzt nur einen Gegentreffer. Gegen Monaco waren es in der ersten Halbzeit gleich zwei. Radamel Falcao (32.) und Kylian Mbappe-Lottin (41.) machten für den Klub aus dem Fürstentum aus einem Rückstand durch Raheem Sterling (27.) ein 2:1. Leroy Sané hatte das Sterling-Tor durch ein sehr feines Dribbling vorbereitet.