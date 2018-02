9. Februar 2018, 08:22 Uhr Langläufer aus Tonga Pita Taufatofua liefert die Geschichte, die Olympia braucht

Pita Taufatofua wurde bei den Olympischen Spielen in Rio weltbekannt, weil er eingeölt die Fahne des Südseestaates Tonga bei der Eröffnungsfeier trug.

Bei den Winterspielen in Pyeongchang ist er ebenfalls dabei - als Langläufer.

Medaillenchancen hat er keine, aber darum geht es ihm auch nicht.

Es kam dann doch so, dass er bis ans Ende der Welt reisen musste. Drei Tage Schneesturm hatte Pita Taufatofua hinter sich gebracht Mitte Januar im isländischen Ísafjörður, doch als der Startschuss für sein entscheidendes Rennen fiel, war er da. Er absolvierte die 10 Kilometer auf Langlaufskiern und wurde Sechster - gut, es waren nur neun Teilnehmer dabei, darunter ein 51-Jähriger - aber was soll's? Die letzten nötigen Punkte für die Olympia-Qualifikation hatte Taufatofua damit eingefahren, "damit geht ein Traum in Erfüllung", sagte er direkt in die Kamera des Olympic Channel: Der Sender ist normalerweise nicht am Ende der Welt zugegen, aber bei dem 34-Jährigen aus Tonga macht man gerne eine Ausnahme.

Pita Taufatofua, ein Name wie ein Nachtisch und doch nur halb so spektakulär wie das, was ihn vor zwei Jahren berühmt machte: Bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Rio lief er als Tongas Fahnenträger ein, eingeölter Oberkörper, Baströckchen, kein Nachbericht kam ohne seine Bilder aus.

In Rio verlor er den ersten Kampf

Nun ist der Taekwondo-Kämpfer von damals als Langläufer dabei, die ersten Skiversuche hat der Olympic Channel schon begleitet, wer so fein Werbung macht in kriselnden olympischen Zeiten, wird freilich belohnt. Doch, auch das sagte Taufatofua in Islands Kälte: "Die Leute sehen immer nur den Mann, der die Fahne getragen hat, aber nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt." Darüber hat er tatsächlich einiges zu berichten.

In Rio war sein größter Ruhm nach der Eröffnungsfeier im Grunde vorbei, im Turnier verlor er gleich seinen ersten Kampf. Taekwondo hatte er betrieben, seit er fünf Jahre alt war, als 12-Jähriger sah er das olympische Boxen in Atlanta und seinen Landsmann Paea Wolfgramm (noch ein Supername!) die erste und bisher einzige olympische Medaille seines Landes gewinnen: Wolfgramm war Boxer und verlor erst im Finale gegen Wladimir Klitschko. "Das war der Schlüsselmoment, da habe ich mir gesagt: Ich will auch Olympionike werden", sagte Taufatofua in einem ausführlichen Eurosport-Porträt. Er hat viel geredet in den vergangenen Wochen, bis zu 70 Medienanfragen lagen pro Tag im Postfach.

Es ist nicht so, dass er auf der Pazifik-Insel Tonga mit besten Mitteln ausgestattet gewesen wäre, als eines von acht Kindern lebte Taufatofua mit seiner Familie in überschaubaren Verhältnissen. Er arbeitete als Jugendarbeiter für obdachlose Kinder, was ihn ebenso geprägt hat. "Sie haben mir gezeigt, wie stark der menschliche Wille sein kann", sagte Taufatofua, drei Mal scheiterte er knapp an der Qualifikation für Sommerspiele, einmal verletzte er sich so schwer, dass er drei Monate im Rollstuhl saß und über ein Jahr lang an Krücken laufen musste. In Rio war er dann schon 32 Jahre alt. Und danach brauchte er eine neue Aufgabe, "ich wollte den härtesten Sport nehmen, den es gibt", und das könnte aus seiner Sicht durchaus zutreffen, noch heute sagt er ja: "Bei jedem Rennen sterbe ich ein bisschen."