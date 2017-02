23. Februar 2017, 17:01 Uhr Juventus Turin Plötzlich ist alte Dame nackt









Feedback

Anzeige

Beim 2:0-Sieg gegen Porto sitzt Juventus Turins Verteidiger Leonardo Bonucci nur auf der Bank - Grund ist ein Streit mit Trainer Massimiliano Allegri.

Der öffentliche Schlagabtausch bei Juventus kommt einer Kulturrevolution gleich.

Obwohl Juve seine Spiele gewinnt, gärt es im Klub - es heißt, Allegri wolle in die Premier League.

Von Birgit Schönau

Man kann den Teufel angeblich mit Weihwasser austreiben und den Fado-Fluch vielleicht mit dem Heiligen Geist. Wenn der aber leider beim FC Porto auf der Bank sitzt - in Gestalt von Nuno Espirito Santo, dem Trainer mit dem schönsten Namen im Weltfußball -, dann muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Etwa, die bösen und die guten Geister einfach einzulullen, sie in Sicherheit zu wiegen, bis sie sanft hinwegdämmern - und dann blitzschnell zuzuschlagen. So hielt es Juventus Turin, und siehe da: Der Fado-Fluch, der seit einem Vierteljahrhundert noch jeden italienischen Sieg in Porto verhindert hatte, wurde im Estadio do Dragao mit einem glatten 2:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gebannt.

Sicher, der Platzverweis für den Italo-Brasilianer Alex Telles, 24, war ein Geschenk des Himmels. Innerhalb von 80 Sekunden kassierte der Porto-Profi nach üblen Fouls gegen Juan Cuadrado und Stephan Lichtsteiner zwei gelbe Karten, was seine Aussichten auf einen Platz in der Squadra Azzurra erst einmal verschlechtert haben dürfte. In der 27. Minute war Telles aus dem Spiel - und hätte ab diesem Moment mit einem altgedienten Azzurro Fado singen können, der bereits zuvor auf der Tribüne Platz genommen hatte.

Juve-Verteidiger Leonardo Bonucci war vor der Partie dorthin beordert worden, weil er es gewagt hatte, seinen Trainer Massimiliano Allegri zu beschimpfen. Während des Ligaspiels gegen Palermo hatte Bonucci die Auswechslung seines Teamgefährten Claudio Marchisio gefordert. Allegri reagierte ungehalten, nach Spielende gerieten Trainer und Spieler aneinander. Weil sich Bonucci nicht entschuldigen wollte, statuierte Allegri ein Exempel: Der Verteidiger musste nach Porto mitreisen, wurde aber aus der Mannschaft ausgeschlossen und mit einer Geldbuße belegt. Im Gegenzug spendete Allegri freiwillig einen Betrag an einen Wohltätigkeitsverein.

"Diese Regel galt insbesondere für Ehebrecher und für Juventus-Manager"

Anzeige

Öffentlicher Schlagabtausch bei Juventus - eine Kulturrevolution! "Aus einer Betonwand wird eine Glasscheibe und dahinter sehen wir die Juve - nackt", fantasierte La Repubblica. Italiens Leitartikler wähnten das Ende von "hundert Jahren Abschirmen, Totschweigen und Heuchelei", bei einem großbürgerlichen Klub, für den Disziplin immer die wichtigste Tugend war und der deshalb dafür sorgte, dass über Reibereien hinter den Kulissen nichts nach außen drang: "Immer alles abstreiten, diese Regel galt insbesondere für Ehebrecher und für Juventus-Manager."

Bis Massimiliano Allegri, der Sohn eines Hafenarbeiters aus Livorno, jetzt das ungeschriebene Gesetz brach, um seine eigene Autorität wiederherzustellen. Denn bei Juve gärt es, obwohl die Siegesserie nicht abreißt. Gerade marschiert der Rekordmeister fast unangefochten zum sechsten Titel in Serie, steht außerdem im Pokal-Halbfinale - und hat mit dem Sieg in Porto bereits einen Fuß im Champions-League-Viertelfinale.

Das historische Triple ist also kein Hirngespinst, auch wenn die Konkurrenz in Europa härter ist als zu Hause. Schon lange nicht mehr war die Mannschaft taktisch so solide und physisch derart in Form, da wäre es gefährlich, wenn ausgerechnet jetzt die Motivation nachließe. Und doch wird seit Wochen die Gerüchteküche befeuert. Allegri befinde sich auf dem Sprung in die Premier League, heißt es, die Arbeitsbeziehung in Turin sei am Ende, verschlissen und verbraucht.