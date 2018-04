30. April 2018, 08:14 Uhr Hamburger SV Tiki-Taka auf hanseatisch

Nach dem 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg glaubt der HSV mehr denn je an den Verbleib in der Bundesliga.

Das hat vor allem mit dem Trainer Christian Titz zu tun. Der Ex-Trainer der zweiten Mannschaft hat neue Methoden im Team etabliert.

Auch scheint er auf das richtige Personal zu setzen. Nun spielt der HSV noch gegen Frankfurt und Gladbach.

Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Niemand weiß, wie man Hoffnung baut, sie ist ein immaterielles Gut. Flüchtig, ätherisch und, einmal vorhanden, so einfach zu zerstören. Beim Hamburger SV haben sie einen 47 Jahre alten Mannheimer gefunden, der Hoffnung scheinbar mühelos herzustellen vermag. Sein Name: Christian Titz.

Als Titz am 12. März zum Cheftrainer befördert wurde, vorerst bis zum Saisonende, war der HSV Vorletzter und lag sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz 16, weil er nach den Auftakterfolgen gegen Köln und Augsburg nur zwei weitere Siege erringen konnte. Am Samstag holte Titz beim VfL Wolfsburg in seinem sechsten Spiel den dritten Sieg. Sein Team gewann 3:1 und rückte damit bei zwei verbleibenden Partien bis auf zwei Punkte an besagten Relegationsplatz heran. "Wir sind noch lange nicht tot", rief Lewis Holtby, der nicht nur der Schütze des Treffers zum 2:0 (44.) war, sondern auch die Erweckung aus dem ewigen Schlaf personifiziert wie kein zweiter HSV-Profi. Seit Äonen gehört der HSV der Bundesliga an, und wer weiß, vielleicht bleibt es so, womöglich auf Kosten des extrem gefährdeten VfL. "Ich weiß, das klingt hart. Aber es ist die Wahrheit. Wir spielen zum ersten Mal seit vier Jahren wieder Fußball", sagt Holtby.

"Wenn du mir Vertrauen gibst und Fußball spielen willst, zahle ich das zurück", sagt Holtby

Hart dürfte das vor allem in den Ohren der HSV-Trainer dieser vier Jahre klingen: Bernd Hollerbach, Markus Gisdol, Peter Knäbel, Wolfsburgs aktueller Trainer Bruno Labbadia, Joe Zinnbauer, Mirko Slomka, bei denen sich Titz umgehend entschuldigte. "Das war nicht angemessen und überzogen. Es war mir unangenehm für die Kollegen", sagte Titz, als er Holtbys Einschätzung am späten Samstagabend im "Sportstudio" des ZDF hörte. Im Moment aber hat Holtby alle Argumente auf seiner Seite. Sein Treffer gegen Wolfsburg - ein feiner Kopfball nach Flanke von Tatsuya Ito vor dem Pausenpfiff - war sein viertes Tor unter Titz. "Ich habe immer gesagt: Wenn du mir Vertrauen gibst und Fußball spielen willst, zahle ich das zurück."

Spielt Fußball - das klingt so einfach, dass man meinen könnte, Titz verzichte auf die Errungenschaften der Moderne. Doch das Gegenteil ist der Fall. Am Samstag, als seine Spieler hinter seinem Rücken mit durchgedrückter Wirbelsäule aus der Kabine entschwanden, plauderte er in ruhigen Worten über die "Zielgespräche", die er seit Amtsantritt geführt habe. Zusammen mit dem Trainerteam rede er mit jedem Profi darüber, auf welchen Positionen dieser seine Stärken einbringen könne. Auf Tablets würden dazu Videoszenen gezeigt, "auch solche, wo es vielleicht nicht so gut lief", um zu erläutern: "Was kann man da noch besser machen?"

Die HSV-Spieler "können jederzeit zu unseren Analysten rein" und auch kleinste Details besprechen. Denn nicht nur die Spiele, auch jedes Training wird aufgezeichnet, seziert, aufbereitet. Das alles ist die Grundlage für ein Ballbesitzspiel, das Titz für nicht verhandelbar hält: "Wenn ich den Ball habe, kann ich das Spiel kontrollieren. Sonst hat der Gegner die Entscheidungsgewalt. Wir wollen die Aktionen bestimmen." Auch Pressingelemente kommen zum Tragen. Doch wenn man alles richtig versteht, dann hat Titz eines nicht vergessen: dass Fußball essenziell ein Spiel ist.