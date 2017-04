26. April 2017, 09:37 Uhr Halbfinale im DFB-Pokal Gladbach versinkt in Trübsal









Borussia Mönchengladbach ist nach dem Pokal-Aus gegen Frankfurt schwer getroffen.

Die Chancen auf eine Teilnahme am Europapokal sind stark gesunken.

Sportchef Max Eberl liefert einen zutiefst enttäuschten Auftritt.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Der in Bosnien geborene Schwede Branimir Hrgota hat vier Jahre lang versucht, bei Borussia Mönchengladbach sein Torjägerglück zu finden. Er galt am Niederrhein als angehender Allesverwerter, erzielte in 69 Bundesliga-Einsätzen aber bloß sieben Tore. Fürs absolute Glück ist das zu wenig. Dienstagnacht kehrte Hrgota, 24, mit Eintracht Frankfurt nach Mönchengladbach zurück, um nun plötzlich die Borussia ins Unglück zu stürzen. Um 23.31 Uhr legte er sich den Ball auf den Elfmeterpunkt vor dem Tor vor der Gladbacher Fantribüne.

Er nahm fünf Schritte Anlauf, lief an, schoss links ins Tor und brachte seine Frankfurter mit dem 16. Elfmeter in einem ausgiebigen Elfmeterschießen zu einem 8:7-Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals.

Während die Gladbacher Fans sich erschreckt an die Köpfe fassten, rannte Hrgota im Jubel auf den Frankfurter Torwart Lukas Hradecky zu, der zuvor zwei Elfmeter gehalten hatte. Hradecky aber war schon in Richtung der Frankfurter Fankurve am anderen Ende des Spielfelds unterwegs und zeigte Hrgota energisch an, mit dorthin zu spurten. Frankfurt steht erstmals seit elf Jahren wieder im Endspiel um den DFB-Pokal - das ließ die Spieler förmlich ausrasten. Die Gladbacher versäumten eine weitere Berlin-Reise 22 Jahre nach ihrem letzten Pokalfinale. Und so trat Kapitän Lars Stindl kurz vor Mitternacht vor die Presse und sagte im Trauertonfall: "Es tut mir leid für die Jungs, für die Fans, für den Verein und die ganze Region."

Ungefähr diesen Satz hätte auch Hrgota sagen können. Die alte Verbundenheit, die Ex-Kollegen, die Fans - doch Hrgota musste stattdessen zugeben, dass es ihm nicht gänzlich egal war, ausgerechnet jenen Verein zu demütigen, den er im vergangenen Sommer verließ. "Mir war's nicht egal, dass ich einen entscheidenden Elfmeter ausgerechnet gegen meinen alten Verein verwandelt habe", sagte er, "ich habe hier vier Jahre gespielt, ich habe großen Respekt für Gladbach, aber natürlich freut es mich deshalb auch besonders." So klingt Genugtuung.

Am Niederrhein ist jetzt eine Art Staatstrauer angesagt, denn man wollte unbedingt mal wieder um einen Titel spielen. Max Eberl hielt einen der deprimiertesten Vorträge seiner neunjährigen Amtszeit als Sportdirektor. In ihrem mehrjährigen Aufschwung haben die Borussen immer wieder Momente der Traurigkeit erlebt. 2012 haben sie daheim ein Pokal-Halbfinale im Elfmeterschießen gegen die Bayern verloren, später in jenem Jahr scheiterten sie gegen Kiew an der Qualifikation zur Champions League. Das tat weh, aber jetzt schmerzte es noch mehr.

Die Borussen sind derzeit arg gebeutelt. Sie schieden nach zwei Unentschieden gegen Schalke im Achtelfinale aus der Europa League aus und erlebten jetzt ein Fiasko gegen die Eintracht. So viel Unglück schlaucht. "Sollten wir nächstes Jahr noch einmal das Halbfinale erreichen, gehe ich nicht mehr ins Stadion", sagte Eberl trotzig.