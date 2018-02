8. Februar 2018, 08:16 Uhr Glosse zu Olympia "Wir sind dem Schnee sehr dankbar"









Gibt's den Klimawandel wirklich? Und falls ja: Bedroht er die Zukunft der Winterspiele? Zum Glück weiß Thomas Bach, wie das Problem zu lösen ist: einfach wie immer. Ein Drama in fünf Akten.

Glosse von Thomas Hahn

Erster Akt, Entdecken

Ein Radio-Studio. Die letzten Klänge eines beliebigen Pop-Songs sind zu hören.

Moderatorin: Yeah Freunde, das waren die Pandabears mit "Reißzwecken im Herz", Superduper-Smashhit auf Radio Flutschi, dem Sender mit dem Flutsch. Hahahaha. Jetzt aber zum abgefahrensten Teil unserer heutigen Morning Show. Unser Studio-gast. Tataaa, superhohes Tier im Internationalen Olympischen Komitee: Doktor Thomas Bach. Applaus, Applaus, Applaus ...

Bach: Ich, äh, grüße die Hörerinnen und Hörer von, äh, Radio Flutschi.

Moderatorin: Du bist echt Chef von dem ganzen Olympiade-Ding, oder?

Bach: Ich, äh, bin der einzige und beliebte Präsident des IOC, das, äh, kann ich hier, äh, in aller Demut bestätigen.

Moderatorin: Hahahaha. Geil, und ihr macht ja jetzt wieder was in Südkorea, stimmt's? Bist du da aufgeregt oder so?

Bach: Die, äh, Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind, äh, ein Höhepunkt in der Marketing-, äh, Menschheitsgeschichte, da spürt man das, äh, Kribbeln natürlich schon.

Moderatorin: Hahaha, Kribbeln. Du bist ja geil. Aber die Russen habt ihr gesperrt wegen diesem Doping da bei Olympia in Sotschi 2014, stimmt's?

Bach: Wir, äh, haben, äh, mit unerbittlicher Härte, äh, die russische Fahne und die russische Hymne für Pyeongchang gesperrt. Das heißt, äh, Russen dürfen starten, äh, aber man sieht es nicht gleich.

Moderatorin: Haha. Na ja. Und wie macht ihr das mit dem Schnee?

Bach: Äh. Wieso?

Moderatorin: Alter, ihr braucht doch Schnee für eure Winterfete, wie wollen die Leute sonst um die Wette snowboarden?

Bach: Ich, äh, habe zur Stunde keine Information darüber, dass in Pyeongchang kein Schnee zur Verfügung stünde.

Moderatorin: Aber Stichwort Klimawandel und so, Treibhauseffekt. Die Temperaturen steigen. Das ist für den Wintersport perspektivisch blöd, oder?

Bach: Ich denke, äh, hier wird von den Medien mit pauschalen Anschuldigungen gearbeitet. Ich selbst, äh, kenne kein Treibhaus, äh, ich habe keines gesehen, ich besitze so etwas nicht. Und Sport, äh, findet, äh, bei jedem Wetter statt.

Moderatorin: Hahahahahaha. Skifahren in Badehosen. Hammer!

Bach: Das, äh, ist sicher eine Option, äh, die gerade das Frauen-Skifahren attraktiver, äh, machen könnte.

Moderatorin: Oje. Na ja. Dann spielen wir jetzt mal was Passendes für unseren Herrn Doktor Fluss, äh, Bach: Die Lutscher mit "Kein Plan".

Zweiter Akt, Erkennen

McDonald's in Lausanne. Professor Doktor Ullrich Süppli von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, ein sehr kontrollierter Schweizer, wartet schon. Bach, mit Sonnenbrille und Schiebermütze, prüft, ob ihm jemand gefolgt ist, und setzt sich zu ihm an den Tisch. Er hat sich eine Coca-Cola geholt.

Bach: Ich wollte hier ja schon längst nicht mehr hingehen.

Süppli: Ach so?

Bach: Ich meine, was will ich mit McDonald's, einem Sponsor, der nach 41 Jahren das IOC verlässt, weil er "andere Schwerpunkte setzen" will. Lächerlich. Aber hier erkennt mich halt keiner, weil das Publikum so jung ist. Und Coca-Cola ist noch bei uns - da bin ich nicht so.

Süppli: Tja ...

Bach: Wissen Sie, wenn Sie diesen Sponsoren nicht minütlich Watte in den Hintern pusten, springen die ab, so schnell können Sie gar nicht schauen. Und McDonald's hatte einfach nicht das Rückgrat zu sagen ...

Süppli: Soso.

Bach: Die werden schon sehen, was sie davon haben. Ich vereine in Pyeongchang gerade Nord- und Südkorea. Dafür kriege ich den Friedensnobelpreis, sonnenklar. Und McDonald's wird nicht dabei sein, selber schuld ...

Süppli: Darf ich höflich fragen, weshalb Sie mich eigentlich sprechen wollten?

Bach: Ach so. Richtig. Klar. Sagen Sie: Dieser Klimawandel - da wird doch wieder von den Medien mit pauschalen Anschuldigungen gearbeitet, stimmt's? Der wird ja wohl nicht unsere Winterspiele kaputtmachen, oder?

Süppli: Aber nein, niemals.

Bach: Dann bin ich beruhigt. Mir war das ja klar, aber ...

Süppli: Das war natürlich ein Scherz. Die Temperaturen steigen, die Tage mit Schnee werden weniger, auf Dauer wird es Schneesicherheit nur noch in hohen Lagen geben. Das ist nicht vorteilhaft für Winterspiele, oder.

Bach: Was haben denn alle immer mit diesem Schnee?

Süppli: Das hängt wohl mit dem Wesen mancher Wintersportarten zusammen.

Bach: Ach. Wozu gibt's Schneekanonen.

Süppli: Das steigert Ihre Chancen auf den Friedensnobelpreis aber nicht, wenn es in Teilen der Welt wegen des Klimawandels immer häufiger zu Dürren kommt - und Sie für den kommerziellen Sport Wasser in Schnee verwandeln. Außerdem funktionieren Schneekanonen nur bei Minusgraden.

Bach: Hmpf. Wie ärgerlich. Was tun?

Süppli: Winterspiele abschaffen.

Bach: Sind Sie des Wahnsinns? Wohl noch nie was von Geldverdienen gehört!? Ich lass mir doch von so einem Tauwetter nicht ein Milliardengeschäft wegschmelzen. Nein, da wird sofort eine Taskforce gegründet und eine No-No-Snow-Agenda entwickelt. Ich bin doch nicht bescheuert.

Süppli: Aha.