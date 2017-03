2. März 2017, 16:31 Uhr Fußball VfB Stuttgart berät über Konsequenzen für Großkreutz









Nach einer nächtlichen Schlägerei kommt der Fußballprofi Kevin Großkreutz ins Krankenhaus.

Der Spieler erstattet Anzeige gegen eine Gruppe Jugendlicher, die ihn und seine Begleitung angegriffen haben sollen.

Der Klub prüft den Fall und erwägt eine Strafe.

Der VfB Stuttgart hat sich zum Fall rund um seinen Spieler Kevin Großkreutz geäußert und angedeutet, sich mit möglichen Konsequenzen zu beschäftigen. Der 28-jährige Großkreutz, 2014 im Kader der Weltmeistermannschaft des Deutschen Fußball-Bundes, war in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs gewesen und aus einer anderen Gruppe heraus angegriffen worden. In der Folge musste er mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus.

"Wir gehen mit diesem Thema verantwortungsbewusst und gewissenhaft um. Wir sind gerade in der Phase, das zu prüfen und werden zeitnah zu einer Entscheidung kommen", sagte Sportvorstand Jan Schindelmeiser am Donnerstag am Rande eines Termins in Stuttgart. Präsident Wolfgang Dietrich betonte: "Wir wollen uns die Entscheidung nicht leicht machen, aber auch möglichst zeitnah diese Entscheidung treffen." Der Vorfall vom frühen Dienstagmorgen sei aber nichts, "bei dem wir morgen zur Tagesordnung übergehen können".

Trainer Hannes Wolf sagte, dass er sich "darüber nicht freue", warnte aber auch vor voreiligen Schlüssen. "Er hat niemanden umgebracht. Er hat kein Verbrechen begangen, gar nichts. Insofern sollte man da sehr vorsichtig sein, wenn man ihn dafür jetzt verurteilt."

Die Polizei hatte am Dienstag von einer Auseinandersetzung zweier Gruppen auf dem Stuttgarter Wilhelmsplatz berichtet. Demnach war ein 28 Jahre alter Mann nach einem Faustschlag mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 16 Jahre alter Mann aus der gleichen Gruppe sei ebenfalls geschlagen und ohne sichtbare äußere Verletzungen im Krankenhaus versorgt worden. Dass es sich bei dem 28-Jährigen um Großkreutz handelt, bestätigte der VfB. Der Klub erklärte zudem, dass der Spieler Anzeige erstatten möchte.

Am Mittwoch waren im Internet Bilder aufgetaucht, die Großkreutz mit einer Platzwunde am Hinterkopf sowie einem Kopfverband und stark geschwollenem Gesicht zeigen. Wie der Sender SWR berichtet, soll mindestens eines dieser Bilder von dem Fußballer selbst in die Facebook-Gruppe "VfB Stuttgart Fans" eingestellt worden sein.

Großkreutz hat in dieser Saison fast alle Partien für den VfB bestritten. Zuletzt fehlte er beim 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern aber wegen einer Fußprellung.