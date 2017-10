17. Oktober 2017, 09:40 Uhr Fußball So funktioniert das neue Turnier für Nationalteams









Von 2018 an gibt es neben EM und WM in Europa die Nationenliga. Das Turnier wird die ungeliebten Freundschaftsspiele ersetzen - nun hat die Uefa die Ligen eingeteilt. Der Modus ist kompliziert.

Von David Ryborz

Die Meldung ist ein bisschen untergegangen, dabei wird sie den Terminkalender der DFB-Elf in den kommenden Jahren neu ordnen: Seit Mittwoch weiß man, auf welche Teams die Mannschaft von Joachim Löw in der "Uefa Nations League" treffen könnte. Bisher war es ja so: Zwischen Großturnieren spielte die Nationalmannschaft in der WM- oder EM-Qualifikation, dazu kamen einige Testspiele. Doch nun gibt es ein weiteres Format, es ist allerdings so kompliziert, dass es eine der ältesten Party-Fragen über Fußball ersetzen könnte: Wie funktioniert eigentlich diese Abseitsregel? Daraus wird nun: Erklären Sie doch mal den Modus der Nations League! Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist die Uefa Nations League?

Grob gesagt: Ein neues Format, das ab Herbst 2018 die Testspiele der Nationalmannschaften weitgehend ersetzen soll. Der sportliche Anreiz: vier weitere Startplätze für die Europameisterschaft 2020.

Insgesamt qualifizieren sich 24 Teams für die EM, die ausnahmsweise in 13 Ländern ausgetragen wird. Für die Gastgeber gibt es keine festen Plätze. Um die restlichen 20 Startplätze kämpfen die Teams wie bisher in zehn Qualifikationsgruppen - allerdings in wesentlich kürzerer Zeit als bisher: von März bis November 2019.

Wie sieht der Modus aus?

Die Uefa Nations League wird im Zweijahresrhythmus ausgetragen. 55 europäische Nationalmannschaften wurden schon gemäß ihres Uefa-Koeffizienten in vier Ligen (A-D) unterteilt. Jede dieser Ligen besteht wiederum aus vier Gruppen, in denen drei oder vier Teams gegeneinander spielen. In Liga A und B spielen zwölf Teams, in Liga C 15, in Liga D 16. Es gibt immer ein Hin- und ein Rückspiel.

Was bedeutet das fürs DFB-Team?

Deutschland befindet sich in Liga A, also in der Liga der zwölf bestplatzierten Nationen. Ebenfalls in dieser Liga spielen: Europameister Portugal, Belgien, Spanien, Frankreich, England, Schweiz, Italien, Polen, Island, Kroatien und die Niederlande. Am 24. Januar 2018 werden die einzelnen Gruppen ausgelost.

Wer wird Nations-League-Sieger?

Die vier besten Teams aus Liga A ermitteln den Nations-League-Sieger. Sie spielen vom 5. bis 9. Juni 2019 in einem Final-Four-Modus gegeneinander - zunächst im Halbfinale, dann im Spiel um Platz drei oder dem Finale. Das Finalturnier findet in einem der vier teilnehmenden Länder statt, der Gastgeber wird nach der Gruppenphase bestimmt.

Gibt es auch Auf- und Absteiger?

Ja. Die letzten der Gruppen in den Ligen A, B und C steigen ab. Die ersten der Gruppen in den Ligen B, C und D steigen auf. Die Zweitplatzierten der jeweiligen Gruppen bleiben in ihrer Liga.

Welche Fragen sind noch offen?

Zum Beispiel diese: Wie genau werden die Gruppen gelost? Genaueres soll bei der Sitzung des Uefa-Exekutivkomitees am 7. Dezember festgelegt werden. Was man weiß: In der Gruppenphase von September bis November 2018 werden insgesamt vier oder sechs Begegnungen ausgetragen (Hin- und Rückspiel gegen zwei oder drei Gegner, je nach Gruppengröße).

Und wer fährt jetzt zur EM?

Je ein Team aus den Ligen A bis D. Also: nicht unbedingt der Nations-League-Sieger. Zusätzlich zum Final-Four-Modus finden im März 2020 Playoffs statt. Darin treten die Gruppensieger jeder Liga an - eigentlich. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass einige Teams sich schon in der EM-Qualifikation durchgesetzt haben (dort setzen sich die beiden Gruppenersten durch.) In diesem Fall rückt der jeweils Gruppenzweite nach. Sind in einer Liga bereits so viele Teams durch die "reguäre" Qualifikation qualifiziert, dass weniger als vier Teilnehmer in den Playoffs wären, rückt eine Mannschaft aus einer unteren Liga nach - entsprechend das bestplatzierte Team. Falls Liga A also nur drei Playoff-Teilnehmer hat, füllt ein Team aus Liga B den Platz auf. Und so weiter.

Finden die Nations League alle gut?

Oliver Bierhoff kritisierte den von Ex-Uefa-Präsident Michel Platini ins Leben gerufenen Wettbewerb: "Man hat am Ende das Gefühl, die Uefa muss noch mal Geld erwirtschaften und macht deshalb den Wettbewerb", sagte der DFB-Teammanager im März der FAZ. DFB-Präsident Reinhard Grindel unterstützt das neue Turnierformat: "Ich glaube, dass es Sinn macht, die Freundschaftsspiele durch einen neuen Wettbewerb zu ersetzen, der den Konkurrenzgedanken und das Gefühl stärkt, dass es um etwas geht", sagte der 55-Jährige dem Sport-Informations-Dienst.

Liga A (4 Gruppen mit je 3 Teams): Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien, Frankreich, England, Schweiz, Italien, Polen, Island, Kroatien, Niederlande.

Liga B (4 Gruppen mit je 3 Teams): Österreich, Wales, Russland, Slowakei, Schweden, Ukraine, Irland, Bosnien-Herzegowina, Nordirland, Dänemark, Tschechien, Türkei.

Liga C (3 Gruppen mit je 4 Teams und 1 Gruppe mit 3 Teams): Ungarn, Rumänien, Schottland, Slowenien, Griechenland, Serbien, Albanien, Norwegen, Montenegro, Israel, Bulgarien, Finnland, Zypern, Estland, Litauen.

Liga D (4 Gruppen mit je 4 Teams): Aserbaidschan, Mazedonien, Weißrussland, Georgien, Armenien, Lettland, Färöer, Luxemburg, Kasachstan, Moldau, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.