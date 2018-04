7. April 2018, 14:48 Uhr Fußball Schalke ist der Zweite, den die Liga verdient

Mit Schalke 04 und dem Hamburger SV treffen am Samstag zwei Vereine aufeinander, die die Zuschauer regelmäßig zur Weißglut treiben.

"Schalke spielt Woche für Woche Spiele, die man nicht anschauen kann und nicht anschauen will", sagte letztens Leverkusens Bernd Leno, "aber sie gewinnen".

Durch den Erfolg ihrer pragmatisch bestimmten und beschränkten Methoden geben die Gelsenkirchner Antworten auf die Frage nach den spielerischen Problemen im Land des Weltmeisters.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Das sogenannte Bundesliga-Topspiel am frühen Samstagabend dient dem ZDF-"Sportstudio" üblicherweise als Verkaufsargument. Allerdings stellt das teuer erworbene Vorrecht oft auch eine Herausforderung an die Redakteure dar, denn der Vertrag mit der DFL sieht außer einer maximalen Sendezeit, die ungefähr bei 18 Minuten liegt, auch eine Mindest-Sendezeit vor, die circa zehn Minuten beträgt. Sieht der Zuschauer auffällig viele Bilder von eklatant misslungenen Weitschüssen, von Tauben, die durchs Stadion segeln, oder von jungen Frauen, die Eis essen, dann weiß er, dass die Redakteure Not hatten, die Sendezeit zu füllen.

Am Samstagabend steht im Sportstudio die Partie zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 auf dem Programm, und die wird beim ZDF im Prinzip steil begrüßt: Zwei große Traditionsvereine in aufregenden Lebenslagen, die einen stehen am Abgrund zur zweiten Liga, die anderen vor einem Vereinsrekord; Schalke könnte den siebten Sieg nacheinander feiern, das hat's noch nicht gegeben in Gelsenkirchen. In die frohen Erwartungen platzt nun allerdings die Erklärung des Hamburger Trainers Christian Titz, er erwarte einen bis in die Nachspielzeit dauernden "Abnutzungskampf".

Das war eindeutig als Warnung zu verstehen: Achtung, dieses Spiel wird Spuren von Anti-Fußball enthalten und kann den guten Geschmack gefährden! Dass diese Vorhersage keine Kühnheit ist, dazu genügt unter anderem der Blick auf die grundlegenden Gegensätze der Teams: Die Hamburger können keine Tore schießen, die Schalker lassen keine Tore zu.

Keine Institution im Land, nicht mal die Deutsche Bahn, ist in jüngster Zeit so sehr mit Kritik, Spott und Häme traktiert worden wie der Hamburger SV; wäre der Verein für jede auf seine Kosten geäußerte Gemeinheit mit einem Cent entschädigt worden, könnte er sich Ronaldo und Messi leisten. Der andere Klub aber, der das Publikum zunehmend zur Weißglut treibt, das ist Schalke 04. Außerhalb der Stammgemeinde wird der königsblaue 1:0-Fußball oft leidenschaftlich verachtet.

Als kürzlich der Leverkusener Torwart Bernd Leno die 0:2-Niederlage in Köln kommentierte, beklagte er außer der Leistung der Mitspieler auch die Leistung der Kollegen aus Gelsenkirchen. "Schalke spielt Woche für Woche Spiele, die man nicht anschauen kann und nicht anschauen will", erklärte der Bayer-Mann, um im nächsten Atemzug verzweifelt anzufügen: "Aber sie gewinnen." Und einigermaßen neidisch zählte Leno dann auf, was Schalke 04 hat, und was Bayer 04 mit all den jungen Talenten eben nicht hat: "Abgezocktheit, Cleverness, Entschlossenheit".

462 Minuten lang hat der FC Schalke 04 in der Liga kein Gegentor mehr kassiert. Eine bessere Serie gelang der Mannschaft zuletzt zum Jahreswechsel 2009/10, als sie unter Trainer Felix Magath 526 Minuten lang ohne Gegentreffer geblieben war - sollte der HSV an diesem Samstag Schalkes Torwart Ralf Fährmann nicht überwinden, wäre diese Marke übertroffen. Vereinsrekord sind die 655 Minuten in der Saison 2003/04 unter Jupp Heynckes. Zuletzt getroffen hat gegen Schalke am 17. Februar Hoffenheims Andrej Kramaric. SZ

Schalke siegt nicht hässlich, aber häufig unschön. Mit radikaler Zweckmäßigkeit haben sich die Schalker auf den Platz hinter den Bayern gepunktet, und das sagt womöglich mehr aus über die herrschenden Verhältnisse in der Bundesliga, als all die Experten mit ihrem exklusiven Wissen zur seit Monaten geführten Debatte über das Niveau des deutschen Fußballs haben beitragen können. Ohne Polemik lässt sich sagen, dass Schalke 04 der Tabellenzweite ist, den die vielbeklagte Gegen-den-Ball-Liga zurzeit verdient hat.

Diese Mannschaft, die zuletzt mit neun Toren sechs Spiele gewonnen hat und dabei nur ein einziges Gegentor zuließ, gibt durch den Erfolg ihrer pragmatisch bestimmten und beschränkten Methoden Antworten auf die Frage nach den spielerischen Problemen im Land des Weltmeisters - doch diese Mannschaft ist nicht die richtige Adresse für Beschwerden über Mangel an Glanz und Gloria in der Liga. Es kann ja nicht falsch sein, alles richtig zu machen. (Zur Erinnerung: Im Vorjahr schloss Schalke auf Platz zehn ab, und die teuerste Investition in den Kader war der 20-jährige Amine Harit, der acht Millionen Euro kostete.)