15. Dezember 2017, 17:24 Uhr Fußball Fifa droht Spanien mit WM-Ausschluss









Der Fußball-Weltverband Fifa droht offenbar dem spanischen Verband mit dem Ausschluss vom WM-Turnier 2018.

Es geht um mögliche politische Einflussnahme bei den Verbands-Präsidentschaftswahlen.

Spaniens Fußballnationalmannschaft läuft "ernsthaft Gefahr", von der Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018 ausgeschlossen zu werden. Dies berichtete am Freitag die spanische Tageszeitung El País. In einem Brief habe der Fußballweltverband Fifa den spanischen Verband RFEF darauf hingewiesen, dass die "Einmischung" der spanischen Regierung in die Autonomie der RFEF zum Verlust der Fifa-Mitgliedschaft Spaniens und zum Ausschluss aus allen Fifa-Wettbewerben führen könnten. Darunter fällt auch das Turnier in Russland, wo Spanien in der Gruppe gegen Portugal, Iran und Marokko antreten soll.

Hintergrund der Fifa-Drohung: Spaniens oberste Sportbehörde CSD drängt auf eine Wiederholung der von Betrugsvorwürfen begleiteten Wahlen zum Vorstand des Verbandes vom Mai. Damals war der aktuell wegen Korruptionsverdacht suspendierte Verbandschef Ángel María Villar im Amt bestätigt worden. Villar war im Juli im Rahmen eines Antikorruptionseinsatzes festgenommen worden und befindet sich nach Zahlung einer Kaution auf freiem Fuß.

Über eine Wiederholung der Wahlen soll in Kürze der Staatsrat entscheiden, ein beratendes Gremium der spanischen Regierung. Deren Chef Mariano Rajoy sagte am Freitag in Brüssel, er sei überzeugt davon, "dass Spanien an der WM teilnehmen und diese auch gewinnen wird."