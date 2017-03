11. März 2017, 18:01 Uhr Fußball-Bundesliga FC Bayern entrückt der Liga









Der FC Bayern gewinnt 3:0 gegen Eintracht Frankfurt und baut den Vorsprung in der Bundesliga auf Leipzig auf zehn Punkte aus.

Robert Lewandowski trifft doppelt, das andere Tor erzielt Douglas Costa.

Von Christopher Gerards

Als die 30. Minute anbrach, hatte Manuel Neuer es endlich geschafft, er war jetzt genauso gut wie seine Mitspieler. Er hatte den Ball im Strafraum angenommen, er schaute, welcher Teamkollege frei stand, und rechts von sich entdeckte er Philipp Lahm. Also lupfte Neuer in Lahms Richtung, aber unterwegs überlegte der Ball es sich anders. Er kam nicht bei Lahm an, er geriet ein gutes Stück zu kurz und landete bei Frankfurts Mijat Gacinovic.

Und damit war klar: Manuel Neuer hatte erreicht, was zuvor fast jedem seiner Mitspieler gelungen war. Er hatte in der ersten halben Stunde gegen Eintracht Frankfurt einen Fehlpass gespielt.

So eine listige Taktik, wie der FC Bayern sie am Samstag anwandte, hat die Bundesliga auch noch nicht oft gesehen. Die Bayern begingen eine solche Vielzahl an Aufbau- und Abspielfehlern, dass Frankfurt in die trügerische Sicherheit versetzt wurde, dieses Spiel locker gewinnen zu können. 38 Minuten lang ging das so, 38 Minuten versprang all den feinfüßigen Alabas, Müllers und - ja, wirklich! - auch Thiagos der Ball. Aber dann bog Robert Lewandowski ums Eck und traf mal eben zum 1:0. Und am Ende gewann der FC Bayern 3:0. RB Leipzig, einziger amtlich beglaubigter Verfolger, unterlag gleichzeitig 0:1 gegen Wolfsburg.

Zehn Punkte liegen die Bayern vor Leipzig

Und das war also die Pointe dieses 24. Spieltags: Dieser 11. März war eigentlich als Überführungsetappe angelegt, als kleine Erholung nach all den anstrengenden Pokal- und Champions-League-Wochen. Aber dann entwickelte er sich zu dem Tag, nach dem man nicht mal mutig ist, wenn man sagt: Jetzt muss schon viel passieren, dass der FC Bayern nicht Meister wird. Zehn Punkte liegen die Bayern vor Leipzig. Und das noch so einem Start ins Spiel.

"Die Bayern sind im Moment im Flow, bei uns ist es umgekehrt" - diesen Satz hatte Frankfurts Trainer Nico Kovac vor dem Spiel gesagt. Vier Partien hatte die Eintracht zuletzt verloren, aber davon war in München erst mal nichts zu sehen. Frankfurt wollte den Bayern "Spaß am Fußball nehmen", sie "stören", ihnen "Raum und Zeit" nehmen, so sagte es Kovac. Es war dann so, dass Frankfurt schon nach zwei Minuten fast jubeln durfte, David Alaba versprange ein Ball, Timothy Chandler schnappte ihn sich, spielte auf Rebic - und der zielte nur knapp übers Tor.

Die Frankfurter griffen früh an, hinten verteidigten fünf Spieler, weshalb Frankfurts Torwart Lukas Hradecky zunächst einen deutlich entspannteren Arbeitstag erlebte als Neuer. Der sah nach 16 Minuten den nächsten Schuss auf sein Tor fliegen, diesmal von Danny Blum. Und drei Minuten später konnte er eigentlich nichts mehr machen. Frei lief Branimir Hrgota auf ihn zu, er hatte die ganze Abwehr hinter sich gelassen, trickste Neuer aus, das Tor war leer, und jetzt würde Frankfurt in Führung gehen, das war sicher, vielleicht würden sie sogar die Bundesliga nochmal spannend machen.