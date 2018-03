24. März 2018, 12:24 Uhr Formel 1 Gerede und Gezanke um Hamiltons "Party Modus"

Lewis Hamilton dominiert im Qualifying vor dem ersten Formel-1-Rennen der Saison in Melbourne.

Hinterher geht es um die Frage, inwieweit er von einem Powerknopf profitiert hat.

Sebastian Vettel, der Dritter wird, gibt zu: "Die Lücke ist größer, als wir gehofft haben."

Von Philipp Schneider, Melbourne

Das rechte Hinterrad war abgerissen, das rechte Vorderrad nur noch mit den Überresten seiner Aufhängung verbunden, auch die rechte Hälfte des Frontflügels hing nicht mehr am Wagen, und auf der Strecke lagen Teile der Begrenzung, in die Valtteri Bottas soeben mit seinem Mercedes eingeschlagen war. "Lass uns wissen, dass du okay bist", funkte einer aus Bottas Box. "Yep, ich bin okay", antworte Bottas. Es dauerte noch eine Weile, ehe er aus dem Wagen kletterte, sich endlich rauszog aus dem Cockpit, neben seinem Mercedes parkte ein Krankenwagen, aber Bottas war unversehrt.

Die zweite Kurve im Albert Park ist eine der schnelleren, sie folgt auf eine Spitzkehre nach Start und Ziel, vor der Abgrenzung, die Bottas traf, ist ein kleiner Grünstreifen, auf dem der Wagen weggerutscht war, und hinter ihr liegt auch schon der Albert Park Lake. "Ich habe die erste Kurve etwas schneller und weiter außen genommen", sagte Bottas. "Mein Fehler."

Am Samstag lief erst der dritte Teil der ersten Qualifikation des Jahres, als die Formel 1 Saison bereits ihren ersten schweren Crash erlebt. Das Getriebe wurde beschädigt, muss getauscht werden, weswegen Bottas um fünf Plätze strafversetzt wird und als 15. ins Rennen am Sonntag starten wird.

Ansonsten, so sieht es nach zwei Tagen Tests und dem ersten ernstzunehmenden Wettkampf des Jahres aus, geht es zumindest für Bottas' Teamkollegen, den Weltmeister Lewis Hamilton, alles so weiter wie im Vorjahr. Es geht weiter mit jenem Verhaltensmuster, das seine Konkurrenten regelmäßig in die Verzweiflung treibt.

0,674 Sekunden vor Sebastian Vettel

Wenn es eng zugeht in der Qualifikation, dann dreht irgendjemand an einem Powerknopf in Hamiltons Mercedes, und schon kann ihm niemand mehr folgen. Nicht einmal ansatzweise. Als "Party Modus" hat Hamilton in dieser Woche in Australien diese Einstellung selbst bezeichnet. Fast sieben Zehntel lag Hamilton am Ende vor den beiden Ferraris, 0,664 Sekunden vor Kimi Räikkönen, 0,674 Sekunden vor Sebastian Vettel, und gefahren war Hamilton diese Zeit bei seinem letzten Versuch. Fast sieben Zehntel sind in der Formel 1 eine Demütigung.

"Ich bin überrascht über den Abstand zu Ferrari", sagte Hamilton. Und möglicherweise war er ebenso überrascht, dass am Sonntag Räikkönen neben ihm parken wird, nicht der Vorjahreszweite Vettel, der in Australien die erste Startreihe gleich mal verpasste. "So eine Runde ist nicht normal", sagte er noch, "es ist immer noch sehr intensiv, mein Herz rast." Bis zu Hamiltons letzter Runde schien Vettel noch gute Chancen auf die Pole zu besitzen, im zweiten Teil der Qualifikation hatte er sogar die zwischenzeitlich beste Zeit vorgelegt. Doch dann drehte erst Hamiltons Mercedes auf, dann auch Hamilton.

Ob er glaube, dass Hamilton wieder im Party Modus gewesen sei, wurde Vettel auf der Pressekonferenz gefragt. Ach was, antwortete Hamilton, es gebe gar keinen Party Modus in seinem Wagen. Er habe in der letzten Runde "denselben Modus verwendet wie im zweiten Zeitabschnitt der Qualifikation". Vettel, der ja neben ihm saß, wollte nun wissen, was Hamilton bitteschön anders gemacht habe, wenn es doch keinen Party Modus gebe in seinem Auto. "Ich habe nur gewartet auf den Moment, eine gute Runde hinzulegen, um dir so dein Lächeln aus dem Gesicht zu vertreiben."

Vorher hatte Vettel noch gelächelt. Nach dieser Spitze von Hamilton nicht mehr. "Die Lücke ist größer, als wir gehofft haben", gab er zu. Dann sprach er sich mit ein paar Floskeln Mut zu, was in diesem Moment sehr gewollt wirkte. Sein Auto sei heute schon besser als gestern, er habe das Auto vorher nicht spüren können, vielleicht gelinge ja bis zum Rennstart am Sonntag noch eine weitere Verbesserung. Solche Sachen sagte Vettel.