10. April 2018, 09:02 Uhr Formel 1 "Ferrari ist eine Macht"

Sebastian Vettel gewinnt auch den zweiten Grand Prix der Saison und nährt Ferraris Hoffnung auf den ersten WM-Titel seit 2007.

Der Heppenheimer profitiert von Strategiefehlern der Konkurrenz, zeigt aber auch seine fahrerische Klasse.

Aufgrund eines Boxenunfalls kann Vettel seine Reifen nicht wechseln und fährt 39 Runden auf einem Set.

Von Elmar Brümmer

Wenn es um den Sieg geht, darf dafür auch mal gelogen werden in der Formel 1. Wohlwissend, dass der Funkverkehr aus dem Cockpit öffentlich ist und von der Konkurrenz mitgehört werden kann, tönte Sebastian Vettel zehn Runden vor Ende des Großen Preises von Bahrain: "Ich habe alles im Griff!"

Valtteri Bottas, der im Mercedes-Silberpfeil Runde für Runde aufrückende Verfolger, glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. Erkannte er doch in jeder Kurve, dass dies nicht der Wahrheit entsprechen konnte. Der "Loria" getaufte Ferrari von Vettel schlingerte verdächtig. "Ich konnte das Auto kaum noch auf der Strecke halten. Wir haben etwas gemacht, was laut den Simulationen gar nicht möglich war", gestand Vettel nach seiner Zieldurchfahrt.

39 Runden fuhr Vettel auf einem Satz Reifen (Typus weich), während seine Mercedes-Verfolger längst auf der passenderen Mischung (Typus hart) unterwegs waren. Ein, zwei Runden mehr, und der Finne hätte den Spitzenreiter einfach "aufgeschnupft", wie die leichteren Manöver im Motorsport genannt werden. Aber die Runden hatte Mercedes nicht mehr, und damit ergibt sich nach dem zweiten WM-Lauf der Saison ein neues Bild an der Spitze: Rot hat Silber nicht nur eingeholt, sondern vorerst überholt. Das Lob gebührt den Ferrari-Strategen, besonders aber dem Steuermann: Vettel, diesem Reifenflüsterer.

Sieg in Melbourne, Sieg in Bahrain - es ist 14 Jahre her, dass Ferrari ebenfalls mit zwei Triumphen in die WM-Saison starten konnte. Eine Parallele, die den Heppenheimer adelt: Mit seinem 49. Sieg in seinem 200. Formel-1-Rennen brillierte er im forsch-frechen Stil von Ferrari-Heros Michael Schumacher. Motto: Unmögliches möglich machen! Das war wie schon in Melbourne der Schlüssel zum Erfolg. Ähnlich wie beim Strategietrick in Australien konnte die Taktik in Bahrain jedoch nur deshalb aufgehen, weil ausgerechnet der lange Jahre für unfehlbar gehaltene Mercedes-Chefdenker James Vowles samt seinen Mitstreiter sich erneut am Computer verrechnete.

Aus Sorge um die Qualität der Reifen waren Bottas und WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton zu lange zu konservative Runden-Sollzeiten vorgegeben worden. Wertvolle Zeit, die am Ende fehlte, als Ferrari sich gegen einen Sicherheitsstopp und für volles Risiko bei Vettel entschied. Hamilton will jetzt trotz einer imposanten Aufholjagd von Startplatz neun auf Finalplatz drei das Gespräch mit den Herrschaften am Mercedes-Kommandostand suchen: "Es geht eng zu, wir müssen bessere Arbeit abliefern. Wir können nicht behaupten, das bessere Auto zu haben. Ferrari ist eine Macht." In der WM liegt der Brite vor dem Großen Preis von China am Sonntag in Shanghai mit 33 zu 50 Punkten hinter Vettel. Die Machtverhältnisse in der Formel 1 haben sich, das zeigen die beiden vom Profil sehr verschiedenen Rennen, offenbar verändert - zu Gunsten des Herausforderers Ferrari. Und zu Gunsten Vettels, der aus den Triumphen neue Energie zieht.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht sich bereits in der Rolle des Mahners. Er prognostiziert einen "gnadenlosen" Dreikampf zwischen Ferrari, Mercedes und dem Red-Bull-Team: "Das Pendel wird je nach Strecke ausschlagen." Wolff ärgert sich: "Wir haben zwei Mal sieben Punkte verschenkt. Punkte, die du liegen lässt, schmerzen besonders." Der Österreicher gestand, den Bahrain-Sieg in der zweiten Rennhälfte fast schon sicher geglaubt zu haben. Seine Mercedes-Piloten waren auf einer Ein-Stopp-Strategie unterwegs, Ferrari schien auf zwei Boxenstopps programmiert zu sein. Und das bei nur vier Sekunden Vorsprung auf Bottas und 20 auf Hamilton. Es sah aus, als bahne sich ein Doppelerfolg an, der alle Zweifel an der neuen Mercedes-Crew ausgeräumt hätte.