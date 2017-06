24. März 2017, 14:21 Uhr First Vienna FC Österreichs ältester Klub stürzt ab









Der First Vienna FC ist er älteste Klub Österreichs, doch nun erlebt er die größte Krise in der 123-jährigen Geschichte: Der Verein bangt um die Existenz.

Der Hauptgrund sind wohl viele Managementfehler, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden.

An diesem Sonntag tritt Rapid Wien beim Drittligisten zum "Rettungsspiel" an.

Von Johannes Kirchmeier

"Managementfehler", sagt Gerhard Krisch immer wieder in den Telefonhörer. Managementfehler habe sein Verein in den vergangenen Jahren viele gemacht. Sein Verein ist der First Vienna FC 1894, Krisch ist seit Januar Geschäftsführer des ältesten Fußballklubs Österreichs, einst von englischen und österreichischen Pionieren gegründet. Noch in seine Einarbeitungszeit fällt nun die größte Krise in der 123-jährigen Geschichte, der Verein bangt um die Existenz.

Die goldenen Zeiten des Klubs, der mittlerweile in der dritten Liga, der Regionalliga Ost spielt, liegen weit zurück: Der Verein hat einen ehrenamtlichen Historiker, Alexander Juraske, der darüber Bücher schreibt. Als österreichischer Regionalligist! Man stelle sich vor, in Deutschland käme ein Drittligist wie die Sportgemeinschaft Sonnenhof Großaspach oder der Sport-Club Paderborn auf diese Idee.

Die Vienna steht als Sinnbild für die wechselhafte Geschichte des ganzen Landes

Bei den Wienern geht das. 1931 gewann die Vienna, wie sie den Klub in Österreich nennen, den Mitropacup, einen Vorgängerwettbewerb des Europapokals. Und die Vienna steht auch als Sinnbild für die wechselhafte Geschichte Österreichs. Sie ist der einzige Verein, der österreichisch-ungarischer, österreichischer und deutscher Pokalsieger wurde - 1943 gewann die Vienna den Pokal, ein Jahr davor verlor sie das Meisterschaftsfinale gegen Schalke. 1955 wurde sie letztmals Meister. Als Titelsammler macht sie keine Schlagzeilen mehr - wenn man mal das Wiener Stadthallenturnier 2009 ausnimmt, als der heutige Kölner Peter Stöger das Team trainierte.

Seit Jahren befindet sich die Vienna nach den eingangs erwähnten Managementfehlern im finanziellen Schlingerkurs. Der letzte Fehler war zu viel: Vor zwei Jahren stieg Martin Kristek, Inhaber eines Billigstromanbieters mit Sitz in Hamburg, als Hauptsponsor ein. Sein Vater wurde Präsident, der Verein war vollkommen abhängig vom Sponsor, der am Anfang verkündete, das "Hoffenheim Österreichs" werden zu wollen. Aber an Zahlungszusagen hielt er sich schon in der vergangenen Saison nicht immer, im Januar verstarb er. Seine Firma meldete im Februar Insolvenz an, der Verein im März. Seit Dezember kriegen Spieler und Trainer kein Geld. "Die März-Gehälter werden wir vermutlich wieder zahlen", sagt Krisch.

Er war bis Dezember Banker bei Unicredit, 31 Jahre lang. Man darf davon ausgehen, dass er weiß, wie man mit Geld umgeht. Nun muss er zeigen, dass er auch weiß, wie man ohne Geld überlebt. "Für uns heißt das: Kosten runter und Einnahmen rauf", sagt er, "an dem arbeiten wir sehr heftig."

Einfach wird die Rettung dennoch nicht, nachdem im Januar eine 700 000-Euro-Lücke im Budget entstand und statt der 700 bis 800 Zuschauer pro Spiel künftig ein Schnitt von etwa 1000 erreicht werden soll: "Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass das eine gmahde Wiesn ist, wie man bei uns sagt." Früh hat sich Krisch daher mit den anderen Wiener Klubs in Verbindung gesetzt, Austria Wien sammelte beim Derby gegen Rapid Geld, Rapid tritt am Sonntag zum "Rettungsspiel" an, das dem Motto folgt "Tradition verbindet".