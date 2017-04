1. April 2017, 12:44 Uhr FC Schalke 04 Das ist der beste Schalker dieser Saison









Sead Kolasinac entwickelte sich auf Schalke vom schwierigen Jugendspieler zu einem der gefragtesten Verteidiger Europas.

Der Abwehrspieler könnte schon bald bei einem Klub wie FC Chelsea oder Juventus Turin spielen.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Anfang der Woche ist im Alter von 61 Jahren der frühere Schalker Profi Bernd Thiele verstorben. Ältere erinnern sich an einen Verteidiger, der hart mit sich selbst war, aber noch härter mit gegnerischen Angreifern umging. Thiele debütierte 1973 als 17-Jähriger im Profiteam, schon damals soll er die wichtigsten Tricks der Verteidiger-Lehre genau gekannt haben. Gegenspieler schnappte er sich bereits auf der Rolltreppe des Parkstadions, um ihnen Unheil anzukündigen, eine Einschüchterungstaktik, die sich auch bei Spitzenspielern bewährt haben soll. Den früheren Westfalenauswahl-Kollegen Karl-Heinz Rummenigge empfing Thiele zwar mit dem Kosenamen "Rotbäckchen", aber auch mit eindeutigen Drohungen.

"Fußball war damals nichts für Mimosen", erzählte der Abwehrmann unlängst dem Vereinsmagazin Schalker Kreisel. In jenem Gespräch berichtete er aus den schönen Zeiten, in denen der Mitspieler Aki Lütkebohmert Dauerlaufrekorde aufstellte, obwohl er abends zuvor "locker 40 Altbiere getrunken hatte" - sowie aus jenen Tagen, in denen der leider unaufhaltsame Fortschritt den Genuss des Profi-Daseins störte. Etwa, als Trainer Ivica Horvat zum Frühstück plötzlich Müsli servieren ließ: "Er glaubte, das würde uns besser machen - das konnte nicht gutgehen."

In heutigen Zeiten wäre der massiv schnauzbärtige Thiele ein sogenannter Kultspieler, aber den Begriff gab es damals nicht, und wenn es ihn gegeben hätte, hätte er viel Konkurrenz um den Ehrentitel gehabt, denn in seinen Teams standen die Kremers-Zwillinge, Abramczik, Libuda, Rüssmann, Bongartz, Fischer und andere große Schalker. Nach der Karriere zog Thiele nach Gran Canaria und eröffnete dort eine Kneipe: "Zum Schalker".

Er wurde vom Kind zum Mann - jetzt locken London und Turin

Heutzutage bekommen die Schalker Profis zum Frühstück glutenfreies und veganes Müsli. Marmelade gibt es nicht mehr, nicht mal Croissants für die Franzosen Stambouli und Bentaleb - und die Kultspieler sind auch eher rar geworden.

Torwart Fährmann und Kapitän Höwedes vertreten Königsblau aus Ideologie. Die altgedienten Uchida und Huntelaar genießen ebenfalls besonderes Ansehen, doch ihre Rolle beim Derby gegen Dortmund am Samstag (15.30 Uhr im SZ-Liveticker) wird sich wieder aufs Zuschauen beschränken. Uchida plagt sich seit zwei Jahren mit den Folgen einer Verletzung, und Huntelaar muss erleben, dass der Notstands-Transfer Burgstaller nun eine Stelle im Sturmzentrum belegt. Und dann gibt es noch: Sead Kolasinac. Dem in Karlsruhe geborenen bosnischen Nationalspieler, 23, wäre ein prominenter Platz in einer künftigen Ahnengalerie zuzutrauen. Als 17-Jähriger aus Stuttgart zugereist, hat sich Kolasinac beim Publikum schnell beliebt gemacht, weil er mit Methoden vorging, die auch Bernd Thiele gefallen hätten. Am Anfang hat es zwar nicht immer schön ausgesehen, wenn er im Zweikampf häufiger den Gegenspieler als den Ball getreten hat, aber es hat zumindest immer nach vollem Einsatz ausgesehen, zumal wenn er dazu diesen Blick aufsetzte, der auf böse Absichten deutete. Inzwischen ist das Treffer-Verhältnis in den Zweikämpfen deutlich umgekehrt.