5. Dezember 2017, 14:34 Uhr FC Bayern Ribéry kämpft gegen das Alter









Feedback

Franck Ribéry meldet sich nach einem Außenbandriss im Knie wieder fit. Im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain wird er wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Seinen Vertrag beim FC Bayern möchte der Franzose gerne um eine weitere Saison verlängern. Doch noch hat aus niemand dem Verein mit ihm darüber gesprochen.

Hier geht es zu den Ergebnissen und Tabellen der Champions League.

Von Matthias Schmid

Wie lange das erste Bundesligaspiel von Franck Ribéry schon zurückliegt, wird einem noch mal vor Augen geführt, wenn man sich einige seiner Mitspieler von damals genauer anschaut. Am 11. August 2007 begann Ribéry vorne links, vor ihm stürmte Luca Toni, neben ihm im Mittelfeld spielten Mark van Bommel, Zé Roberto und Bastian Schweinsteiger. Dahinter verteidigten Lucio und Martin Demicheles. Im Tor stand: Oliver Kahn. Und der Gegner hieß Hansa Rostock.

Lange her das alles, die meisten seiner früheren Kollegen haben schon aufgehört. Aber Ribéry ist noch immer da, er denkt nicht ans Karriereende, im April wird er 35. Er würde gerne noch eine Saison dranhängen beim FC Bayern, mit dem ihn viel mehr verbindet als bloß eine schriftliche Vereinbarung. Der Klub ist in all den Jahren für ihn zu einer Herzensangelegenheit geworden. "Sehr stolz", sei er, schrieb Ribéry auf Twitter, als er erfuhr, dass er am vergangenen Samstag gegen Hannover 96 zum 235. Mal in der Bundesliga für die Münchner aufgelaufen ist, so oft wie kein ausländischer Facharbeiter vor ihm. Doch hat er noch eine Zukunft beim deutschen Rekordmeister?

Die Frage stellt er sich in diesen Tagen selber. Er weiß, dass die Jüngeren, speziell sein Landsmann Kingsley Coman, ihn aus der Mannschaft drängen wollen. Ribérys Körper nimmt sich immer häufiger Pausen, die Abstände zwischen den Verletzungen werden kürzer. Zuletzt musste er wegen eines Außenbandrisses im Knie fast zwei Monate zuschauen. Für einen, der auch mit 34 Jahren so verliebt in den Ball ist wie ein Zehnjähriger, ist das nur schwer zu verkraften. "Ich habe mit den Doktoren viel gearbeitet", erzählte er nach dem 3:1-Sieg am Samstag, "ich freue mich wieder zurück zu sein."

Eine Vertragsverlängerung war noch kein Thema

Er nahm sich Zeit, er wollte nach seinem drei Minuten langen Einsatz seine Botschaft auf großer Bühne platzieren: Ribéry hat noch nicht genug. Er musste aber gleichzeitig eingestehen, dass eine Vertragsverlängerung über den Sommer 2018 hinaus noch kein Thema gewesen sei. "Ich habe weder mit dem Trainer darüber geredet noch mit dem anderen Staff", sagte er.

Nicht nur Ribéry hatte in den vergangenen Wochen Wichtigeres zu tun: er wollte schnell wieder fit werden. Er ahnt, dass für ihn kein Platz mehr in der Mannschaft sein könnte, wenn Coman so stilprägend für den FC Bayern wirkt wie zuletzt gegen Hannover. "Ich freue mich für ihn", sagte Ribéry höflich. Aber er weiß, dass ihm in Coman auch ein Rivale auf der linken Außenbahn erwachsen ist. Wenn der 21-Jährige häufiger so aufregend spielt, fragt kaum noch einer nach Ribéry - außer den Fans. Die schrien laut seinen Namen, als er sich vor der Einwechslung gegen Hannover seiner Jacke entledigte und auf den Rasen schritt. Sie jubelten ekstatisch. Ribéry ist immer noch ihr Liebling. "Das war ein spezielles Gefühl", gab er zu, "jeder kennt mein Verhältnis zu den Fans."