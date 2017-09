18. September 2017, 16:31 Uhr FC Bayern Neuer verletzt sich erneut am linken Fuß









Manuel Neuer verletzt sich am linken Fuß und kann nicht gegen seinen Ex-Verein Schalke 04 auflaufen.

Der Torhüter war erst vor drei Wochen von einem Mittelfußbruch am linken Fuß zurückgekommen.

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer droht womöglich erneut eine lange Pause. Wie der FC Bayern am Montagnachmittag mitteilte, hat sich der 31 Jahre alte Nationaltorwart beim Abschlusstraining für das Bundesligaspiel am Dienstagabend (20.30 Uhr im SZ-Liveticker) bei Schalke 04 am linken Fuß verletzt. Am Dienstag werde eine "finale Untersuchung stattfinden", erklärten die Münchner, ohne nähere Angaben zur Verletzung zu machen.

Nach Informationen der Bild-Zeitung droht dem Kapitän sogar wieder eine Operation am Fuß und damit eine mehrmonatige Pause. Neuer hatte erst vor drei Wochen beim Bundesligaspiel in Bremen sein Comeback gefeiert. Nach dem 4:0 am vergangenen Wochenende gegen den FSV Mainz 05 äußerte sich der 31-Jährige noch sehr zuversichtlich zur Rückkehr zu seiner Bestform: "Wenn man lange weg war, brauchst du wieder den Rhythmus. Den habe ich jetzt in den Englischen Wochen. Da werde ich schneller zu meiner alten Stärke zurückkommen", hatte Neuer gesagt.

Der FC Bayern muss für die Partie auf Schalke auf weitere Spieler verzichten. Auch Arjen Robben fehlt dem Klub. Der 33 Jahre alte Niederländer Robben fällt wegen eines Infekts aus. "Er hat Grippe", sagte Trainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schalke. Neben den kurzfristigen Ausfällen Neuer und Robben fehlen weiterhin Juan Bernat und David Alaba. Der Österreicher soll aber nächste Woche im zweiten Gruppenspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain wieder zur Verfügung stehen. "Darauf arbeiten wir hin, dass er in Paris wieder fit ist", sagte Ancelotti.

Der 58 Jahre alte Italiener kündigte trotz des jüngsten 4:0 gegen den FSV Mainz 05 erneut einige Veränderungen an, "um die Spieler zu motivieren und um alle in einer guten Verfassung zu halten". Eine Pause bekomme Jerome Boateng, der wohl von Javi Martínez ersetzt wird. Durch den Ausfall von Robben dürfte Thomas Müller wieder beginnen. Zudem haben James und Franck Ribéry, die gegen Mainz auf der Bank saßen, gute Chancen auf die Startelf. Müller erhielt nach seinem Auftritt gegen Mainz ein Sonderlob seines Trainers: "Er hat sehr gut gespielt hat und sich ohne Ball fantastisch bewegt. Aus diesem Grund haben wir sehr gut angegriffen."