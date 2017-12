2. Dezember 2017, 21:23 Uhr FC Bayern München Müller zeigt sofort, wie wichtig er ist









Feedback

Der FC Bayern besiegt Hannover 96 mit 3:1 (1:1), dabei gibt Thomas Müller nach mehrwöchiger Pause sein Comeback.

Der Nationalspieler ist sofort an zwei Torvorlagen beteiligt.

Hier geht es zur Tabelle der Fußball-Bundesliga.

Aus dem Stadion von Maik Rosner

Hinterher passte sogar der fast schon philosophische Teil des Samstags gut in die Agenda des FC Bayern. Es ging um Thomas Müllers sechs Wochen im Krankenstand, um seine bisher längste Verletzungspause. Gefragt wurde der Nationalspieler des FC Bayern, nachdem er beim 3:1 (1:1) gegen Hannover 96 seine Rückkehr erlebt hatte, ob er während seiner Absenz gemerkt habe, was der Fußball ihm gebe, was er ihm alles bedeute.

Müller überlegte kurz, dann sagte er: "Wenn man die Spiele im TV sieht, vor allem die Spiele, die Erlebnisse sind, dann ist es nicht ganz einfach zu Hause auf der Couch." Als Beispiele führte er den Pokalkrimi in Leipzig an, das Spiel in Glasgows Celtic Park und das 3:1 bei Borussia Dortmund.

Großer Unterhaltungswert in der ersten Halbzeit

Der lange Zeit mühselige Heimsieg gegen den Aufsteiger Hannover konnte da zwar nicht ganz mithalten; ein Erlebnis war diese unerwartet spannende Begegnung mit einigen Turbulenzen aber durchaus. Und damit auch eine passende Einstimmung auf den Vergleich am Dienstag in der Champions League mit Paris Saint-Germain, das nächste große Erlebnis auf der Agenda der Münchner. Müller wird auch dann wieder dabei sein, und seinen Wert für die Mannschaft hatte er gegen Hannover sofort unter Beweis gestellt.

"Man sieht, dass Thomas ein belebendes Element ist in unserem Spiel", lobte Trainer Jupp Heynckes. Die ersten beiden Tore durch Arturo Vidal (17.) und den besonders auffälligen Kingsley Coman (67.) hatte Müller mit Flanken von der rechten Seite vorbereitet. Nach seiner Auswechselung konnte er zudem Robert Lewandowskis 14. Saisontor per Foulelfmeter beklatschen (87.). Zwischendurch hatte Hannovers Charlison Benschob mit seinem Ausgleich der Partie die unerwartete Spannung verliehen (35.).

Zum Unterhaltungswert trugen zudem jene Szenen bei, die sich Mitte der ersten Halbzeit abgespielt hatten. Es war die wildeste Phase der Partie gewesen, die sich zudem in die jüngsten Eindrücke der eher durchwachsenen Auftritte beim RSC Anderlecht und bei Borussia Mönchengladbach fügte. Bald nach Vidals Führungstor hatten die Bayern ja Lewandowskis vermeintliches 2:0 bejubelt. Doch mit einiger Verzögerung wurde dem Tor nach einem Videobeweis wegen einer Abseitsposition Lewandowskis die Anerkennung verweigert.

Im Gegenzug gab Schiedsrichter Guido Winkmann zudem einen berechtigten Foulelfmeter, den Niclas Füllkrug verwandelte. Doch erneut zählte das Tor nicht, weil Mit- und Gegenspieler bei der Ausführung zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Den wiederholten Elfmeter parierte Ulreich, ehe Mats Hummels den Nachschuss Füllkrugs verhinderte.