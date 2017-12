6. Dezember 2017, 09:11 Uhr FC Bayern Wer Paris schlägt, muss niemanden fürchten









Der FC Bayern siegt 3:1 gegen Paris Saint-Germain und nimmt Revanche für die 0:3-Niederlage im September.

Danach wird klar: Das Team hat wieder Ambitionen in der Champions League.

Aus dem Stadion von Martin Schneider

Im Moment, als der alte FC Bayern endgültig wieder da war, zuckte Thomas Müller mit den Schultern. Man kann natürlich diskutieren, ob der alte FC Bayern nicht schon da war, als Uli Hoeneß lächelnd und glücklich Richtung Ausgang der Arena ging, kein Interview geben wollte, aber laut und deutlich rief: "Ich bin sehr zufrieden."

Vielleicht auch als Neymar, der teuerste Fußballer des Planeten, mit gesenktem Kopf zum Reisebus von Paris Saint-Germain schlurfte, dabei einen vergleichsweise großen Rollkoffer einer Edelmarke zog und sich Kopfhörer in die Ohren steckte, um allen zu signalisieren: Ich will nichts hören und reden schon gar nicht.

Der Bayern-Stolz ist immer noch angeknackst

Als Thomas Müller aber mit den Schultern zuckte, da sagte er: "Wir haben gewonnen, klar hatte Paris auch Chancen, aber man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass hier eine Übermannschaft total überlegen war gegen uns. Wir sind immer noch der FC Bayern." Dann meinte er grantelnd, Paris hätte keinen Zaubertrank und man könne ruhig ein bisschen vom Gas gehen, bevor man andere Mannschaften so hochjubelt wie zuletzt PSG. Und dann sagte er noch mal, kurz bevor er ging: "Wir sind immer noch der FC Bayern."

Das 0:3 aus dem Hinspiel sticht offenbar immer noch im Stolz der Münchner, jedenfalls so tief, dass die 3:1-Revanche im Rückspiel Müller, den letzten gebürtigen Bayern beim FC Bayern, zu einem Mia-san-Mia-Anfall verleitete. Die Intonation war klar: Sollen sie doch Neymar holen, sollen sie doch Mbappé holen, sollen sie halt mehr als 400 Millionen Euro für die beiden ausgeben, sollen sie uns doch drei Tore einschenken, soll es doch überall heißen, Paris sei die neue Macht - wir haben eine Antwort darauf und die lautet: Wir sind der FC Bayern.

Die Münchner hatten sich an diesem Abend dezidiert vorgenommen, eine "Botschaft an Europa" zu senden, wie es Kingsley Coman formulierte. Und Europa sah einen Corentin Tolisso, der mit zwei energischen Läufen aus der Tiefe einmal per Kopf und einmal per Fuß Tore machte (37., 69. Minute), es sah einen James Rodriguez, der als Spielmacher aufging und eine erstaunliche Partie lieferte und mit Sven Ulreich den wohl jetzt besten Ersatztorhüter Europas. Die Konkurrenz durfte sich außerdem - neben einem beständig treffenden Robert Lewandowski (8.) - einen Kingsley Coman anschauen, der vor dem dritten Tor den Außenbordmotor anschmiss, einfach um eine Dani-Alves-Grätsche herumlief und dann vor der Flanke den Kopf hob, um den sprintenden Tolisso zu sehen, der vollendete.

Mittelfeldspieler Sebastian Rudy erklärte nachher ziemlich ausführlich, wie man das gemacht habe. Die Bayern hätten defensiver gespielt als sonst, im Kollektiv verteidigt, aggressiv zu agieren sei eine Vorgabe gewesen und außerdem sei es schon auch der Plan gewesen, Paris mal den Ball zu geben - Hauptsache nicht in Konter laufen und den Sprintern freie Bahn geben. Trainer Jupp Heynckes nannte die Taktik später: nicht nur clever, sondern klug.