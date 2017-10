22. Oktober 2017, 16:31 Uhr FC Bayern Eingewechselt, Tor vorbereitet, weggehumpelt









Thomas Müller bereitet nach seiner Einwechslung gegen den HSV das 1:0 vor, muss dann aber verletzt ausgewechselt werden.

Die beiden Spiele gegen RB Leipzig (Liga und Pokal) droht er zu verpassen.

Von Claudio Catuogno , Hamburg

Manchmal sind neun Minuten mehr als 90 Minuten. Zum Beispiel, wenn man sie so nutzt wie der Angreifer Thomas Müller, 28, am Samstagabend in Hamburg. Eingewechselt zur zweiten Halbzeit, dann mit einer kleinen Fuß-Bewegung das Tor des Spiels vorbereitet in der 52. Minute: Alaba hatte von links geflankt, Müller schob den Ball im Strafraum weiter auf Tolisso - der schob ihn über die Linie. Und gleich darauf: zusammengesunken am Spielfeldrand, behandelt, ausgewechselt und weggehumpelt, hinaufgestiegen in das Reich der Verklärung, wo er nun sitzt zur Rechten des Fußballgotts.

Was ist das für eine Geschichte: Noch bis vor wenigen Wochen hatte man fürchten müssen, dass Thomas Müller (mutmaßlich unverschuldet) mit ewigem Stürmerunglück gestraft ist, der Trainer Carlo Ancelotti brachte ihn konsequent in eher unwichtigen Spielen, und wenn er ihn doch mal in einem ganz wichtigen brachte wie beim 0:3 in Paris, ging es schief. Aber nun, da Müller offenbar mindestens für das Double gegen RB Leipzig (Pokal und Liga) ausfallen wird, sind alle glaubwürdig betrübt, vom Sportchef Hasan Salihamidzic ("wäre ganz bedenklich") über Mats Hummels ("spielen alle gerne mit ihm zusammen") bis Arjen Robben ("er ist jetzt auch unser Kapitän und ganz wichtig").

Heynckes sah Müller auf gutem Weg, "wieder der Alte zu werden"

Tatsächlich war Thomas Müller in den drei Spielen seit Heynckes' Rückkehr je mindestens an einem Tor beteiligt, gegen Celtic erzielte er das 1:0. Heynckes betonte ausdrücklich, der Stürmer sei "wieder auf dem Weg, der Alte zu werden", der Raumöffner und Ball-über-die-Linie-Wurstler. Wobei nicht ganz klar war, was diese öffentliche Belobigung war: schon eine Diagnose? Oder doch eher Teil der Therapie? Wissend, dass Müller Vertrauen braucht für sein Spiel, redet Heynckes ihn stark?

Wahrscheinlich von beidem ein bisschen. Hinzu kommt, dass Heynckes' Spielsystem Müller entgegenkommt. Der Coach bevorzugt traditionelle Flügelstürmer, Robben rechts, derzeit Coman links (Ribéry ist verletzt) - und dazu einen offensiven Mann auf der Zehner-Position. James Rodríguez hat sich da in Hamburg nicht aufgedrängt, Müller wäre weiter erste Wahl gewesen - der Spanier Thiago interpretiert die Rolle etwas defensiver, dürfte aber jetzt dort zum Zuge kommen. Die genaue Diagnose der Müller-Verletzung stand am Sonntag noch aus.