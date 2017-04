9. April 2017, 09:06 Uhr FC Bayern Die Sirene schrillt wegen Lewandowski









Feedback

Anzeige

Als einer der wenigen Spieler beim FC Bayern gilt Robert Lewandowski als unersetzlich.

Als er beim 4:1 gegen den BVB verletzt vom Feld muss, verstummen sogar die Bayern-Fans.

Gegen Real Madrid möchte Lewandowski jedoch "bereit" sein.

Aus dem Stadion von Saskia Aleythe

Ein leichtes Ziehen in der Magengrube kann sich auch bei einer hohen Führung einstellen. Die Anhänger des FC Bayern hatten sich in Wallungen gehüpft an diesem Nachmittag in der Münchner Arena, in der 68. Minute noch das 4:1 gegen Borussia Dortmund durch Robert Lewandowski genossen und doch kippte die Befindlichkeit kurze Zeit später. Lewandowski hielt sich die Schulter, verkniff das Gesicht, ließ den Kopf gar hängen.

In der 72. Minute marschierte er vom Platz. Und so manche betrübliche Vermutung schlich sich durch die Köpfe der Fans: War's das nun mit Real?

Beim FC Bayern existieren nur wenige Schreckensszenarien, umso wirkungsvoller sind die wenigen richtigen. Eine Niederlage gegen Hoffenheim? Was soll's, der Vorsprung in der Bundesliga ist mit zehn Punkten groß genug. Aber ein Ausfall des besten Torschützen, kurz vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid, das gilt als schlechtmöglichstes Resultat eines Fußballspiels, ungeachtet der geschossenen Tore und gewonnenen Punkte. Als Lewandowski nach der Partie Richtung Bus spazierte, haftete ihm aber sogleich die Entwarnung an. Ja, es tue schon noch weh, sagte er, "ein bisschen. Ich denke es ist eine Schulterprellung", aber auch: "Für Mittwoch werde ich bereit sein." Es war keine verkniffene Botschaft, sondern eine entschlossene.

"Da muss es eine rote Karte geben"

Anzeige

Es ist ein Status, den sich ein Fußballspieler erst erarbeiten muss: Dass in der Vereinsanhängerschaft sofort eine Sirene losschrillt, sobald der kleinste Verdacht einer Verletzung den Spieler umgibt. Das Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund hatte für Lewandowski zwiespältige Erfahrungen parat. Er hatte einiges einstecken müssen, schon vor dieser Aktion gegen Roman Bürki, der ihn im Strafraum mit dem Fuß erwischt und für den Rasenkugler des Polen gesorgt hatte.

Vor der Halbzeitpause war der Münchner im Dortmunder Strafraum liegen geblieben und hielt sich den Knöchel, nur Sekunden später knallte es dann im Gesicht: Dortmunds Marc Bartra erwischte ihn bei einer Klärungsaktion mit dem Fuß im Gesicht. "Da muss es eine rote Karte geben", befand der Münchner später, "wenn er mich noch stärker trifft, kann ich nicht weiterspielen".

Eine Verletzung im Gesicht weckt natürlich Assoziationen, auch weil er selber schon einmal mit Maske hatte spielen müssen nach einer Verletzung bei seiner Zeit in Borussia Dortmund. Maske, Dortmund, war da was?