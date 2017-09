9. September 2017, 11:20 Uhr Eurosport Gisdol fühlt mit den "hochgradig verärgerten Fans"









RB Leipzig gewinnt beim Hamburger SV verdient mit 2:0 (0:0).

Doch viele Fans können die starke Leistung der Leipziger nicht sehen, weil der Eurosport Player wieder Probleme macht.

Von Jörg Marwedel , Hamburg

Am Ende hatte der HSV ein Thema, das wegführte vom eigentlichen Spiel, das gerade mit 0:2 gegen RB Leipzig verdient verloren gegangen war. Vorstandsboss Heribert Bruchhagen wusste es schon von seiner Frau, dass dieses Spiel von Eurosport wieder nicht einwandfrei übertragen worden war und mahnte an, Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fußball Liga, müsse dringend eingeschaltet werden. Trainer Markus Gisdol fühlte mit seinem Vater und "hochgradig verärgerten Fans". Es könne doch nicht sein, dass die Privatsender Sky und Eurosport keine Einigung der Zusammenarbeit erzielten, befand er: "Das zahlt der Fußball." Er müsse aufpassen, sich nicht in Rage zu reden.

Discovery Deutschland teilte mit, dass Spiel sei "von der überwiegenden Mehrheit der Abonnenten problemlos gesehen" worden. Es hätten allerdings einige Zuschauer "Streaming-typische Schwierigkeiten" erfahren.

Was viele Fernsehzuschauer am Freitagabend nicht gesehen hatten, war jedenfalls so eindrucksvoll, dass HSV-Chef Bruchhagen von einem "tollen" Leipziger Team sprach. Er lege sich fest, dass die Sachsen trotz der zusätzlichen Belastung durch die Champions League auch in dieser Saison wieder mindestens Dritter würden. Es war jedenfalls am Ende so, als würde eine HSV-Altherrenmannschaft gegen elf kraftstrotzende Bullen ankämpfen, die so schnell waren, dass man sie nur mit gewissem Abstand betrachten konnte. "Wir sind topfit", sagte RB-Kapitän Willi Orban. Diese positive Energie nehme man mit zum ersten Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen den AS Monaco. Einer Partie, in der man gewiss "Gänsehaut" spüren werde.

Der entscheidende Moment in Hamburg passierte in der 74. Minute. Kaum hatte der gerade eingewechselte HSV-Stürmer Sven Schipplock mit seiner ersten Aktion knapp den Ausgleich verpasst, dirigierte der ebenfalls eingewechselte Leipzig-Zugang Kevin Kampl den Ball blitzschnell auf den an der Mittellinie lauernden Nationalspieler Timo Werner. Der schaltete seinen Turbo an, ließ die ihm folgenden Dennis Diekmeier und Gotoku Sakai hinter sich wie lästige Fliegen und schob cool zum 0:2 ein. Eine Szene, die abgesehen von den pfeifenden Werner-feindlichen HSV-Fans alle Fußballanhänger beeindruckte, und am meisten Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl. Es sei schon wahnsinnig, wie Werner inzwischen "die Ruhe am Ball" mit dem "Zug zum Tor" verbinde. Und selbst HSV-Torhüter Christian Mathenia gab sich beeindruckt: "Usain Bolt war hier unterwegs."