25. Oktober 2017, 17:19 Uhr Dortmund im DFB-Pokal Krise? Welche Krise?









Borussia Dortmund gewinnt 5:0 im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg und kontert die Kritik am Überfallfußball von Trainer Peter Bosz.

Das 18-jährige Sturm-Talent Alexander Isak vertritt den verletzten Pierre-Emerick Aubameyang mit einer überzeugenden Leistung.

Von Saskia Aleythe , Magdeburg

Ein Entkommen gab es erst mal nicht. Die Dortmunder hatten sich im Umarmungszirkel festgekrallt, die Köpfe zusammengesteckt, gewartet, bis auch der letzte Spieler in die Jubeltraube geschlüpft war. Es gibt diverse Arten der Torfeierei, der BVB wählte nach dem 1:0 die Tuschel-und-Kuschel-Version. Das sah nach Befreiung aus, nach Erlösung. Auch, weil seit ein paar Tagen ein K-Wort durch die Republik geistert, das der BVB gar nicht gerne hört.

Nein, nicht K wie Kohlenhydrate. Um Ernährungsfragen ging es bei den Dortmundern in der vergangenen Saison, um Mitternachtssnacks nach kräftezehrenden Spielen - Kohlenhydrate standen da auf dem Index. Doch seit Thomas Tuchel als BVB-Trainer von Peter Bosz abgelöst wurde, ist das auch schon wieder Geschichte. Was Bosz nicht vor jenem K-Wort bewahrt, das in den vergangen Tagen die Gemüter im Verein in Wallungen brachte: die - man traut sich kaum: Kkkkrise.

Krise? Das Gute für den BVB ist: Seit Dienstagabend ist er in dieser Hinsicht von jedem Verdacht befreit, gegen den 1. FC Magdeburg gab es ein höchst krisenfreies 5:0 (1:0). Marcel Schmelzer, in Magdeburg geboren und zwischen 2002 und 2005 in der Jugendabteilung des FCM aktiv, erlebte einen "sehr schönen Abend" in seiner Heimat. Ob dieser Pokal-Erfolg ein "kleiner Befreiungsschlag" gewesen sei, wurde der 29-Jährige gefragt. "Nein, ich würde einfach sagen, dass wir verdient eine Runde weitergekommen sind", meinte Schmelzer. Und: "Ich bin schon ein bisschen verärgert darüber, wie das in den letzten Tagen dargestellt wurde." Für das böse K-Wort haben sie in Dortmund derzeit ganz feine Antennen.

Der 18 Jahre alte Alexander Isak gab sein Startelf-Debüt im Sturm und zeigte gleich seine Qualität

Es ist nun nicht so, als hätte ein Krisenstab den Notstand bei Borussia Dortmund ausgerufen, doch vereinzelte Medienberichte über eine schwierige Phase hatten ausgereicht, um die BVB-Bosse in Rage zu bringen. "Schizophren" und "lächerlich" nannte Sportdirektor Michael Zorc die Kritik via Sportbild, Geschäftsführer Hans- Joachim Watzke bezeichnet sie laut Reviersport sogar als "krank". In der Champions League hatte der BVB gegen den Fußball-Zwerg Apoel Nikosia nur ein 1:1 zustande bekommen, in der Bundesliga verspielte er eine Zwei-Tore-Führung gegen Eintracht Frankfurt. Egal, wir sind Tabellenführer, hieß es dazu aus Dortmund.

Bosz hingegen sagte: "Wir hatten in einer Woche drei Spiele, ohne zu gewinnen, da ist ein Sieg jetzt sehr, sehr wichtig" - er fand die Kritik als Einziger "nicht übertrieben". Was wiederum nicht bedeutete, dass er sich deswegen aus der Ruhe bringen ließ.

Ihr Überfallfußball hatte die Dortmunder zu Saisonbeginn zu erstaunlichen Siegen getragen, Bosz rückte trotz Konteranfälligkeit nie davon ab, auch nicht nach Niederlagen gegen Tottenham oder Real Madrid in der Champions League. Egal, wer ihm in der Mannschaft verletzt wegbrach. "Wir werden den Spielstil nicht ändern", sagte er, was gegen den Drittligisten Magdeburg auch nicht nötig war. Die Offensive fand vor allem in der zweiten Hälfte immer besser zueinander. In die Torschützenliste trugen sich gleich fünf Spieler ein: Gonzalo Castro, Neuling Alexander Isak, Andrij Jarmolenko per Elfmeter, Marc Bartra und Shinji Kagawa. "Das alles zusammen war heute ein tolles Fußballfest", sagte Bosz, nachdem er über die beeindruckende Atmosphäre im Stadion berichtet hatte.