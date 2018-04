17. April 2018, 22:37 Uhr DFB-Pokal FC Bayern schießt sechs Tore fürs Finale

Gegen Bayer Leverkusen ist die Spannung nach 52 Minuten vorbei: Der FC Bayern siegt mit 6:2 und zieht mit drei Müller-Toren ins Finale des DFB-Pokals ein.

Der deutsche Fußballmeister Bayern München steht zum 22. Mal im Finale um den DFB-Pokal. Der Rekordtitelträger (18 Erfolge) setzte sich am Dienstagabend im Halbfinale beim Ligarivalen Bayer Leverkusen mit 6:2 (2:1) durch. Robert Lewandowski (3., 9.) brachte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes zunächst klar in Front, ehe Leverkusen-Kapitän Lars Bender (16.) verkürzte.

Weltmeister Thomas Müller (52., 63., 78.) und Thiago (61.) entschieden die Partie nach dem Seitenwechsel. Der Leverkusener Leon Bailey (72.) traf noch mit einem Freistoß. Münchens Gegner im Endspiel in Berlin am 19. Mai wird zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) ermittelt.

