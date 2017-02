8. Februar 2017, 23:54 Uhr DFB-Pokal BVB ist erst im Elfmeterschießen cool









Beim Achtelfinalsieg gegen Hertha BSC lässt Dortmund sträflich viele Chancen aus. Nach dem Eklat gegen Leipzig ist die Stimmung im Stadion demonstrativ friedfertig.

Von Philipp Selldorf, Dortmund

Der ewige Traum von Hertha BSC aufs Pokalfinale im eigenen Stadion hielt am Mittwochabend bis zum Elfmeterschießen, bis um 23.26 Uhr, dann war er wieder einmal ausgeträumt in einem Achtelfinale des DFB-Pokals - als Salomon Kalou seinen Elfmeter übers BVB-Tor schoss. 120 Minuten hatten die Berliner im Dortmunder Westfalentempel dem Druck der Borussia mit vereinten Kräften standgehalten, und als die erste Hälfte der Verlängerung aufs Ende zuging, wähnten sie sich sogar m Besitz eines Sondervorteils: Nachdem BVB-Trainer Thomas Tuchel mit der vierten Auswechslung - André Schürrle ersetzte Marco Reus - sein Kontingent erschöpft hatte, musste er vorübergehend in Unterzahl auskommen.

Der überragende Ousmane Dembélé war auf einer Trage vom Feld getragen worden, kehrte aber zum Wiederanpfiff auf wundersame Weise zurück. Und trat dann auch noch beim Elfmeterschießen an: er erzielte die Dortmunder Führung - als Glücksbringer wie schon beim Dortmunder Erfolg im Elfmeterschießen in Runde zwei gegen die andere Berliner Mannschaft: den 1. FC Union.

Dortmunds Sokratis fliegt in der vorletzten Minute vom Platz

Drei Stunden zuvor herrschte ungewöhnliche Ruhe im Stadion. Borussia Dortmund verzichtete aus gegebenem Anlass diesmal auf Kirmesstimmung vor dem Anpfiff und sendete stattdessen statt der üblichen lautstarken Hits melancholische Oldies aus dem historischen Plattenschrank sowie eine moralische Botschaft an die Anhänger. Kapitän Marcel Schmelzer richtete via Videobildschirm nachdenkliche Worte an den leidenschaftlichen Kern des Publikums, in dessen Reihen die Urheber der Exzesse vermutet werden.

"Wir Spieler waren und sind sehr entsetzt und traurig darüber, was dort passiert ist. Denn so etwas kennen wir gar nicht von euch", sagte er und stellte klar: "Am Samstagabend sind Menschen zu Schaden gekommen. Das verurteilen wir als Mannschaft, wir verurteilen komplett Gewalt gegen andere." Auf den Rängen wurde die Ansprache mit Beifall zur Kenntnis genommen. Zeichen des Bedauerns gab es auch: Plakate auf der Südtribüne wendeten sich gegen Gewalt, allzu zahlreich waren diese Äußerungen aber nicht.

Den Fußballern war ohnehin keine Beklommenheit anzumerken, nachdem die Partie durch Schiedsrichter Deniz Aytekin eröffnet worden war. Borussia Dortmund spielte mit der Elf, die am Samstagabend gegen Leipzig 1:0 gewonnen hatte, die Hertha kam mit dem Junioren-Nationalspieler Mittelstädt anstelle des erkrankten Plattenhardt. Die Hausherren starteten standesgemäß dominant, die Berliner hielten gewohnt kompakt dagegen, begnügten sich aber nicht damit, das eigene Tor zu verriegeln. So war es auch die Hertha, die die erste Torchance hatte. Ibisevic fing ein heftig missratenes Zuspiel von Sokratis ab und rannte geradewegs auf Dortmunds Torwart Bürki zu, doch auf dem langen Weg verlor er zu viel Zeit - Sokratis konnte gerade rechtzeitig seinen Fehler wiedergutmachen und klären.