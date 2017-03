1. März 2017, 22:48 Uhr DFB-Pokal Bayern macht nach 139 Sekunden Schluss









Der FC Bayern erreicht mit einem 3:0 gegen Schalke das Halbfinale des DFB-Pokals.

Wie schon in der Liga gegen den HSV klappt fast alles.

Aus dem Stadion von Christof Kneer

Es hat nicht geschneit in München, kein bisschen, die Temperatur lag souverän über null Grad, und der Rasen: sehr grün. Auch ansonsten fand sich partout kein Grund, diese Partie abzusagen, so wie das am Vorabend geschehen war, als Borussia Dortmund unverrichteter Dinge aus Lotte abreisen musste. Dieses Modell scheint nun allmählich auch für jene Teams wieder attraktiv zu werden, die nach München kommen: am liebsten nix machen, nicht spielen und dann einfach unbeschädigt nach Hause fahren.

So war das ja nicht immer in dieser Saison, in der Vorrunde wurden die Gegner in München noch ausgesprochen frech, aber im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 am Mittwochabend zeigte sich deutlich, dass das bayerische 8:0 gegen Hamburger SV offenbar doppelt Spuren hinterlassen hat: bei den Münchnern selbst, die beim Stürmen und Drängen jetzt wieder den Autopiloten programmieren können - und bei den Gegnern, die wieder so viel Respekt haben, dass sie den Anpfiff schon als Spiel entscheidende Szene betrachten.

Tatsächlich hatte Schalke 04 hatte an diesem Abend, an dem es nicht schneite, nie eine Chance: Nach 139 Sekunden führten die Bayern, und welche Pläne die Schalker auch gehabt haben mögen - in diesem Moment waren sie hinfällig. Am Ende stand ein überzeugendes 3:0 (3:0) der Bayern - das Ergebnis stand früh fest, weshalb beide Teams die zweite Halbzeit als ambitionierte Trainingseinheit nutzen konnten.

Wenn der FC Bayern in dieser Selbstverständlichkeit weiter spielt, darf er sich schon mal einen "Save the date"-Vermerk hinter dem 26. Mai machen. An diesem Tag steigt das Pokalfinale in Berlin, und geschneit hat es selbst in Berlin um diese Jahreszeit noch nie. Im Moment jedenfalls fällt es den Gegnern schwer, sich was Schlaues gegen Bayern einfallen zu lassen: Der HSV hatte es mit einer Viererkette versucht und sich hinterher von Philipp Lahm anhören dürfen, dass man den Bayern mit dieser Systematik eher einen Gefallen tue.

Also Fünferkette? Ja, so spielte Schalke, aber so spielen sie auch dann, wenn es nicht gegen Bayern geht: drei Innenverteidiger, darunter der Ex-Bayer Holger Badstuber, plus zwei Außenverteidiger, die ... die wahrscheinlich eine Szene wie jene verhindern sollten, die sich nach 139 Sekunden abspielte. Franck Ribéry, von Geburt an Außenstürmer, tauchte plötzlich im Zentrum auf und spielte einen Spielmacher-Pass auf Robert Lewandowski, der als Mittelstürmer auf die Welt kam. Normalerweise chippt er die Bälle mit rechts über den Torwart: Nach 139 Sekunden machte er es halt mit links. Schalkes fünf Verteidiger? Die waren auch vorhanden, irgendwo.

Allein in diesem Tor zum 1:0 steckte ein Teil des bayerischen Erfolgsgeheimnisses: Im Kader gibt es immer genügend Spieler wie Ribéry, die dringend zeigen wollen, dass sie unbedingt in die erste Elf gehören. Carlo Ancelotti hatte den Franzosen nach seiner Verletzungspause wieder losgelassen, dafür saß Douglas Costa draußen in unmittelbarer Nachbarschaft von Thomas Müller und Philipp Lahm.