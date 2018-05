2. Mai 2018, 22:39 Uhr Champions League Klopp zieht mit Liverpool ins Finale ein

Der FC Liverpool zieht ins Champions-League-Finale ein. Der AS Rom gewinnt zwar 4:2, kann das 2:5 aus dem Hinspiel aber nicht mehr ausgleichen.

Zu Beginn sorgt ein Fehlpass für das 1:0 der Liverpooler, danach fällt ein kurioses Eigentor durch Milner.

Alle Ergebnisse der Champions League finden Sie hier.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool das Finale der Champions League erreicht. Der deutsche Trainer schaltete mit dem englischen Team trotz einer 2:4 (1:2)-Niederlage AS Rom aus und trifft im Endspiel am 26. Mai in Kiew auf Real Madrid. Liverpool wehrte im Halbfinal-Rückspiel dank eigener Offensivstärke eine Aufholjagd der Römer ab. Sadio Mané (9. Minute) und Georginio Wijnaldum (25.) erzielten im Römer Olympiastadion am Mittwochabend die Treffer der Reds. Nach dem 5:2 vor acht Tagen an der Anfield Road kam Rom zu Treffern durch ein Eigentor von James Milner (15.) sowie Edin Dzeko (51.) und Radja Nainggolan (86., 90.+4/Elfmeter).

In Kürze mehr auf Süddeutsche.de